Les cafés des villages disparaissent petit à petit

publié le 05/01/2018 à 01:38

Le secteur du CHR (Café Hôtel Restaurant), commence à mieux se porter après une crise débutée en 2008. Loïc Latour est le PDG de France Boissons, qui livre 57.000 cafés, hôtels et restaurants dans toute la France et il a vu l'activité de son entreprise s'améliorer depuis deux ans. "Les activités de consommation restent dynamiques dans les villes, mais c'est plus difficile dans les zones péri-urbaines et encore plus difficile dans les zones rurales", explique-t-il au micro de RTL.



Les centres-ville font face à une baisse dangereuse de leur activité, particulièrement les villages et les communes de petite taille. "Un maire sur quatre a vu le café de sa commune fermer", explique Loïc Latour. Confrontée à ces fermetures en série, l'entreprise France Boissons a décidé de réagir en mettant en place le Service en tête Territoires.

"C'est une offre concrète, qui vise à accompagner les maires de ces villages. Elle leur permet de trouver un gérant pour l'établissement, mais met également à leur disposition du matériel, sans investissement, et propose des produits accès sur la diversité", explique le PDG de France Boissons.