C'est un classique de l'été : le jambon cru et le melon !

Mardi 11 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du jambon cru et du melon dans vos assiettes.



jambonmelon

La recette gourmande de Nathalie

Melon, poulet et feta

Pour 6 personnes :

- 1 melon charentais

- 300 g de blanc de poulet

- 100 g de feta

- 2 brins d’aneth

- 4 cuillères à soupe de pastis

- 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive



Griller le blanc de poulet 6 minutes de chaque côté, l’emballer dans du papier alu, laisser tiédir 15 minutes.



Peler le melon, le couper en deux, l’égrener et le couper en morceaux. Le mélanger avec le pastis et l’huile d’olive. Laisser reposer 10 minutes au frais. Couper le poulet en lanières, ciseler l’aneth, effriter la feta. Mélanger le melon avec le poulet, la feta et l’aneth, 2 pincées de sel et de poivre. Servir frais.



(Recette extraite de « Salade super facile », de Sabrina Fauda-Rôle, aux éditions Marabout)

Le jeu "RTL vous régale"

Comment conserver son guacamole ? Que faire des blancs d’œufs ? Comment faire tenir sa mayonnaise ? Où trouver de bonnes tomates ?

Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à nous appeler ! Nos trois animateurs vous donneront leurs trucs et astuces dignes des plus grands chefs !

Et si vous êtes expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !



Le carnet d'adresse des artisans

Philippe Desriviers est directeur de la société "Avèze". Il nous fait découvrir cet apéritif à base de gentiane fraîche, au goût subtil et amer*.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à l"Espace Avèze" - 5 rue de la Gentiane, 15400 RIOM-ES-MONTAGNES



* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.





