Spéciale barbecue pour le 14 juillet !

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mercredi 12 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent une émission spéciale grillades autour du barbecue et de la plancha.



La recette gourmande de Nathalie

Le steak idéal



Pour 4 personnes :

- 2 rumstecks ou entrecôtes désossées de 4 cm d’épaisseur (700 g)

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive vierge extra

- 600 g de sel naturel

- Poivre noir



Badigeonnez les steaks d’huile.

Répartir la moitié du sel dans un plat, poser les steaks par-dessus et recouvrir du sel restant. Réserver pendant 20 minutes.

A l’aide de papier absorbant, retirer tout le sel des steaks, puis les poivrer.

Préchauffez le gril ou la poêle à température élevée.

Cuire les steaks pendant 2 à 3 minutes de chaque côté en les retournant chaque minute jusqu’à ce qu’ils soient à votre goût.

Recouvrir délicatement de papier alu et réserver pendant 5 minutes avant de servir.



(Recette extraite du livre « Du simple au sublime », de Donna Hay, aux éditions Marabout)





Le jeu "RTL vous régale"

Comment conserver son guacamole ? Que faire des blancs d’œufs ? Comment faire tenir sa mayonnaise ? Où trouver de bonnes tomates ?

Si vous vous posez ces questions, n'hésitez pas à nous appeler ! Nos trois animateurs vous donneront leurs trucs et astuces dignes des plus grands chefs !

Et si vous êtes expert, collez nos animateurs en direct avec vos questions culinaires les plus incongrues !

Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne gagneront une montre RTL et le "Guide du Routard" de leur choix.



Appelez-nous au 3210 ou envoyez "REGAL" par sms au 64900.

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte ses souvenirs du "wiener schnitzel", une escalope viennoise servie à bord du "Mozart", un train reliant Paris à Vienne...





Le carnet d'adresse des artisans

Thierry Landron est gérant de la maison de gaufres "Méert", un véritable savoir-faire lillois !

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous sur leur site internet www.meert.fr avec des boutiques à Lille, Paris, Roubaix ou Bruxelles !





