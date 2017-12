publié le 23/12/2017 à 11:05

L'heure est à la consommation responsable et saine. La tendance n'est plus à la surconsommation de tous les produits désirés - fruits et légumes notamment - à n'importe quelle époque de l'année. Manger bio, pas trop gras, voire végétarien, et promouvoir les commerçants et producteurs locaux, voilà ce qui se dessine de plus en plus en France de la part des consommateurs.



Les fêtes de fin d'année approchent, et avec elles les festins traditionnels où se réunissent les membres de la famille pour les réveillons de Noël et du Nouvel an. Comment éviter de culpabiliser avec un repas de Noël, qui n'est pas tellement l'occasion de manger de manière responsable habituellement ? Il existe des solutions pour proposer un dîner éthique qui restera festif, et qui ne gâchera pas le plaisir gustatif des bonnes choses.

Le casse-tête du foie gras

Les Français sont les plus grands mangeurs de foie gras au monde. Le mois de décembre concentre à lui seul 50% de la consommation par an. Pourtant, la production de foie gras est par essence une torture animale qui fait bondir, chaque année, les associations de défense des animaux.

Le gavage d'oies et de canards est presque inévitable pour en fabriquer. Il est donc compliqué d'avoir une attitude éthique en achetant ce produit. Il est pourtant possible d'acheter un foie gras le plus éthique possible et se concentrer sur les labels qui assurent une production en France, soit respectueuse des règles européennes, comme le Label rouge. L'association L214 conseille à francetv info d'aller directement chez le producteur pour être certain des conditions d'élevage. Certains ont des sites pour pouvoir commander sur internet.



Si vous êtes plutôt mer que terre, n'hésitez pas à vous plonger dans le goût iodé de l'Océan. Mais prenez soin de prendre des produits issus de la production biologique. Les huîtres bio font leur apparition sur le marché. D'après le site spécialisé sur l'écologie, Reporterre, qui cite un ostréiculteur, "plus de la moitié des huîtres vendues au consommateur, et la quasi-totalité des huîtres servies dans la grande restauration, sont 'triploïdes'". C'est à dire qu'elles proviennent de croisement confectionnés en laboratoire. Or il existe des parcs à huîtres qui en produisent des biologiques, sous le label Bio.

Attention au saumon

Afin d'avoir une consommation responsable de viande, mieux vaut diminuer les quantités. Mais si vous tenez à votre chapon ou votre dinde, préférez la volaille élevée en plein air. Pour s'en assurer, selon CIWF (internationale Compassion in World Farming), certains labels garantissent un accès à un espace en plein air à minima : Biologique, Label rouge, Plein air, En liberté, Fermier. En ce qui concerne le porc et la viande rouge, vous pouvez aussi vous référer aux labels Biologique et Label rouge.



En ce qui concerne le poisson, attention au saumon biologique qui serait plus toxique que l'élevage conventionnel, car il serait empoisonné aux métaux ou aux dioxines, selon 60 millions de consommateurs. Mais dans les deux cas, ce type de poisson gras et rose particulièrement apprécié en période de fêtes, n'est pas particulièrement respectueux de la planète puisqu'il est élevé à grande échelle. Préférez lui d'autres poissons, notamment issus de la "pêche durable" - qui exclut de facto les espèces protégées comme le thon rouge. WWF conseille alors de choisir des espèces labélisés MSC et ASC, "deux labels garantissant que les produits de la mer sont pêchés ou élevés dans le plus grand respect des personnes et de l'environnement."



Pour l'accompagnement, il va de soi qu'il faudra choisir des aliments bio, et surtout de saison, en favorisant les circuits courts. Les légumes à disposition au mois de décembre sont nombreux. Quelques exemples des légumes d'hiver : betterave, céleri, différentes espèces de chou, endive, fève, pomme de terre, radis noir, épinard, courge, carotte, potiron, poireau...

Une bûche au chocolat équitable

Même principe pour le dessert, surtout si vous le préférez léger. Les fruits de saison vous aideront à digérer un gros repas riche en goût et en calories. Mandarines, pamplemousses, poires, kiwis, oranges, pommes... Parfait pour une bonne salade de fruits. Mais attention aux fruits exotiques qui demandent des transports souvent lourds en rejet carbone.



Si pour un dessert sans chocolat c'est inimaginable, n'hésitez pas à piocher dans le commerce équitable. Il existe d'ailleurs une Scop (Société coopérative participative) qui commercialise du chocolat issu "d'un seul terroir, une seule organisation" dans le cadre d'une défense d'un "commerce équitable exigeant". Il s'agit d'Ethiquable, qui propose toute sorte de produits, notamment du chocolat, mais aussi du café, du thé, des jus, des gâteaux apéritifs et autre produits d'épicerie.