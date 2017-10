publié le 25/10/2017 à 07:44

Apres la pénurie de beurre, le foie gras va-t-il manquer sur les tables des français à Noël ? De 36 millions de canards pour le foie gras en 2015, on est passé a 23 millions cette année. La production est en baisse de 36% en 2017, selon une information RTL. Cette baisse inquiétante est notamment due à la grippe aviaire.



Illustration en Gironde dans un élevage de canards où RTL a pu recueillir le témoignage de producteurs en détresse. Une exploitation familiale de Loubens qui produisait 56000 canards par an, en produit à l'heure actuelle 300 tous les quinze jours. Tous les coûts de production sont réduits. Le gavage n'est plus assuré, il est confié à d'autres producteurs.

La conséquence pour la famille installée depuis 6 générations sur l'exploitation : une situation financière critique doublée d'une pénurie prévue pour Noël. "On a pas assez de stocks aujourd'hui, alors à Noël on y pense très peu" confie Amélie productrice avant d'ajouter, "on était à une trentaine d'euros le kilo avant la grippe aviaire. Quand on parle de Noël, le foie gras va être aux alentours de 48 euros le kilo."