publié le 13/11/2017 à 11:34

Produire du foie gras sans gavage ? C'est désormais possible. C'est en tout cas ce que prône Aviwell, une entreprise toulousaine, qui compte lancer en 2018 une production de foie gras d'oie sans gavage. Cette technique d'engraissement est largement décriée par des associations de défense animale, qui dénoncent la cruauté du traitement réservé aux palmipèdes. D'autant plus que la France raffole du foie gras, dont elle est le premier producteur mondial.



Les chercheurs toulousains, menés par l'étude de Rémy Burcelin, chercheur à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires (Inserm), ont planché sur la flore intestinale de l'homme, puis de celle de l'oie, rapporte 20 Minutes. Avec Gérard Campistron, docteur en pharmacologie et Geneviève Bénard, professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, Rémy Burcelin a initié la ferme expérimentale et le centre de recherche, baptisés Aviwell.

"Nous avons identifié un groupe de bactéries chez des oies qui ont un foie naturellement gras et qui sont responsables de ce mécanisme naturel", explique le chercheur à 20 Minutes. Ainsi, grâce aux méthodes plus "naturelles" et "éthiques" de l'entreprise toulousaine, après 20 semaines, certaines des oies étudiées avaient un foie "d'un poids d'environ 350 grammes (...), avec un très bon goût". L'entreprise espère élargir la production à 1.000 oies en 2018.