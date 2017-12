publié le 20/12/2017 à 14:00

Vous manquez d'idées pour Noël ? Et si c'était l'occasion de vous plonger dans les comics, mines d'images et d'intrigues sur les super-héros (mais pas seulement). Certes, le champ est vaste. Et pour les néophytes, il est difficile de savoir par où commencer tant les histoires et les séries sont nombreuses. Pour mieux cibler vos recherches nous vous proposons une sélection Marvel et DC Comics, liée aux grands films de super-héros de 2017 et 2018, sans oublier Star Wars.



Si vous souhaitez découvrir la Justice League de DC Comics, jetez un œil du côté de Justice League : Aux origines, véritable guide pour les amateurs et amatrices de l'équipe créée par Batman, Superman et Wonder Woman. Si vous êtes plus "team Marvel" et que vous en avez marre d'attendre Avengers : Infinity War, Le Gant de l'infini vous réjouira. Cet arc cosmique nous dévoile les origines de la quête de Thanos. Préparez vos lectures, vous allez adorer Noël.





1. "Wonder Woman : Gods and Mortals", pour les origines

"Wonder Woman : Gods and Mortals" est l'un des comics de référence dans l'histoire de l'Amazone Crédit : DC Comics

Wonder Woman : Gods and Mortals, écrit et dessiné par l'Américain George Pérez, est l'un des comics de référence dans l'histoire de Wonder Woman. Il est sorti en 1987, époque où DC Comics est dans l'Âge moderne (années 80 à aujourd'hui) et repart de zéro dans l'histoire de ses super-héros. George Pérez doit alors relancer les aventures de l'Amazone.



Avec Gods and Mortals, l'auteur couvre l'essentiel des origines de la jeune femme, depuis sa naissance sur l'île paradisiaque de Themyscira, l'acquisition de ses armes (le dieu Hermès lui offre le lasso de vérité), sa première rencontre avec le capitaine Steve Trevor (joué par Chris Pine dans le film) et son combat pour la paix contre le dieu Arès.

2. "Ultimate Spider-Man", pour découvrir Peter Parker au lycée

La période lycéenne de Peter Parker a souvent été oubliée au cinéma. Elle existe pourtant bel et bien dans les comics, surtout dans les premiers tomes publiés par Stan Lee et Steve Dikto dans la série Amazing Spider-Man. Seulement, Peter Parker finit le lycée assez tôt dans leurs comics et l'expérience d'un lycéen des années 1960 n'a rien à voir avec celle d'un lycéen d'aujourd'hui.



Dans Ultimate Spider-Man, vous avez droit à un Peter Parker des années 2000 qui essaye de concilier sa vie d'adolescent et de de super-héros, comme dans le film Homecoming sorti l'été dernier.



3. "Star Wars - Darth Vader", pour savoir ce qu'il s'est passé pour Vador après l'épisode 3

Le comics "Darth Vader" débarque en juin prochain Crédit : Jim Cheung/Marvel Entertainment

Comment Dark Vador (ou Darth Vader en version anglaise) est-il devenu Dark Vador ? C'est ce que pourront découvrir les fans de Star Wars dans une nouvelle série de comics éditée par Marvel. L'ouvrage revient sur l'histoire de Vador, juste après La Revanche des Sith (l'épisode 3) et son terrible combat contre Obi-Wan Kenobi, son ancien maître Jedi.



Anakin Skywalker devient alors le disciple de l'Empereur, un Sith très puissant qui fera de lui le personnage que l'on connaît dans les épisodes 4,5 et 6. Parmi les révélations liées au plus grand méchant de la pop culture, vous trouverez les origines de son sabre laser rouge et sa vie sans Padme.



4. "Justice League : Aux origines", pour s'initier aux comics

En lisant cet ouvrage, vous allez devenir incollable (sans prise de tête) sur la super-équipe de DC Comics. Les origines des protagonistes sont simplifiées et l'intrigue est favorable à l'arrivée des plus grands méchants de l'univers DC comme Darkseid (l'oncle de Steppenwolf, vu dans Justice League).



Ici, le monde qui craignait jadis Batman, Superman et leurs compagnons n'a pas d'autres choix que de se ranger derrière les super-héros, qui sont les seuls capables de détruire Steppenwolf. Quant à nos héros, c'est l'occasion de prouver qu'ils n'ont pas être traité comme des hors-la-loi par les populations.

5. "Planet Hulk", pour comprendre l'affrontement entre Hulk et Thor dans "Thor : Ragnarok"

"Planète Hulk" Crédit : Marvel/Panini comics

Les fans de Marvel seront ravis de lire les aventures de Hulk. Pour les autres, ce sera l'occasion d'en savoir plus sur le colosse vert. Dans cette histoire, notre héros atterrit sur la planète Sakaar dominée par le Roi Rouge.



Comme il refuse de prêter allégeance au roi, Hulk est réduit à l'esclavage et devient un gladiateur. Tout cela pour amuser le roi. mais, avec sa force surpuissante alimentée par la colère, notre héros devient très vite la star de l'arène, redoutée et respectée par les autres combattants.

6. "Le Gant de l'infini", pour patienter avant "Avengers : Infinity War"

Avengers : Infinity War est d'ores et déjà le film de super-héros le plus attendu de 2018. Ce sera la première fois que tous les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et autres membres de la team Avengers seront réunis à l'écran pour combattre Thanos.



Le titan violet a été vu pour la première fois dans la scène post-générique d'Avengers. Il souhaite récupérer toutes les Pierres de l'Infini pour armer le Gant de l'Infini et devenir le maître de l'univers. Pour en savoir plus sur cette arme redoutable, plongez dans ce comics.

7. "Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité"

"Trinité" dévoile la naissance de la super team de DC Comics Crédit : DC Comics

Lorsque Batman, Superman et Wonder Woman se rencontrent, ils forment la Trinité, le trio de choc de l'écurie DC Comics. Si vous avez été déçus par leur première aventure dans Batman V Superman de Zack Snyder (2016), Batman/Superman/Wonder Woman : Trinité devrait vous réjouir.



Dans ce comics, les trois héros vont s'allier contre Ra’s Al Ghul (incarné par Liam Neeson dans la saga Batman de Christopher Nolan) qui menace de détruire Metropolis, la ville de Superman. Le dessin effet "cartoon" de Matt Wagner donne un côté "rétro" à la naissance de la Trinité.