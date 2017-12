publié le 21/12/2017 à 11:39

Dans votre hotte de Noël vous aurez peut-être envie de glisser un beau livre où il est question de musiques et de chansons pour satisfaire vos proches mélomanes. L'équipe de Laissez-Vous Tenter vous a sélectionné différents ouvrages de cette catégorie, tous à moins de 40 euros.



On commence par Gainsbourg, 5 bis, rue de Verneuil aux éditions du Chêne (29.90 euros). L'hôtel particulier où a vécu pendant 20 ans Serge Gainsbourg, un lieu mythique que sa fille Charlotte a laissé en l'état. Pour la première fois, nous pouvons y pénétrer et le visiter pièce par pièce grâce à cet incroyable album de photos.

Depuis la mort de Gainsbourg, le 2 mars 1991, rien n'a bougé, y compris jusqu'aux mégots de ses dernières gitanes dans le cendrier, son étonnante collection d'insignes de la police ou le manuscrit original de La Marseillaise signé Rouget de Lisle acheté par Serge en 1981. C'est dans ce lieu que l'auteur-compositeur a créé la plupart de ses chansons... et sur son bureau, on peut voir le brouillon de la partition de La Ballade de Melody Nelson.

Les photos de Jane Birkin sont nombreuses dans la maison de Gainsbourg mais la photo la plus impressionnante est le portrait grandeur nature de Brigitte Bardot posé près de la cheminée du salon noir. Bardot, passion incandescente et fulgurante de Gainsbourg, "la Rolls de sa vie", dira-t-il et qui n'aura duré que 3 mois en 1967.

On retrouve Brigitte Bardot dans un autre livre consacré à sa carrière de chanteuse, Moi je joue, publié chez Flammarion (24,90 euros. "J'ai adoré chanter, c'était ma récréation", écrit BB... 76 titres à son répertoire sont tous racontés dans cet ouvrage.



Mais c'est avec Gainsbourg, "Gaingain", comme elle le surnommait, qu'elle connaîtra une folle idylle et sa plus riche collaboration artistique. C'est pour elle qu'il compose Je t'aime moi non plus. Ils l'enregistrent ensemble mais, menacée de divorce par son mari de l'époque, Bardot lui demande de ne pas sortir la chanson. Serge lui jure qu'il ne l’enregistrera avec personne d'autre. Il le fera pourtant avec Jane Birkin. "Cette reprise m'a brisé le cœur", confie Bardot dans ce livre magnifiquement illustré mais BB finira par accepter la diffusion de sa version avec Gainsbourg en 1986.

Les Pink Floyd

On change de genre avec Pink Floyd et là aussi un beau livre qui ravira tous les fans de rock psychédélique. L'Album officiel des 50 ans (éd. Michel Lafon 39,95 euros) du groupe... Il retrace toute la carrière phénoménale des Pink Floyd grâce à des documents inédits, partitions et textes originaux, photos de leurs enregistrements en studio, de leurs concerts démesurés et de leurs albums mythiques à commencer par The Dark Side of the Moon en 1973, le 3e disque le plus vendu de l'histoire de la musique et son titre phare Money.

