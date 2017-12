"J'ai mal à ma route" : une application pour recenser les routes dégradées

publié le 18/12/2017 à 23:29

L'état des routes françaises se détériore. Et avec le froid qui est bien installé, cela n'arrange rien : verglas, neige, sel attaquent le bitume. Résultat, les routes nationales et départementales se dégradent, sans compter le passage des poids lourds, et l'entretien des routes par les collectivités qui n'est pas optimal.



Or cela peut avoir une incidence sur la sécurité routière. Alors, pour prévenir les risques, l'association 40 millions d'automobilistes sort ce lundi 18 décembre l'application "J'ai mal à ma route". L'objectif est simple : signaler les axes dangereux.

En voiture, si on repère des fissure ou une chaussée déformée l'application nous géolocalise, on signale le problème à l'aide d'une icône ou d'une photo si on a le temps, puis l'information est transmise directement aux autorités et affiche en temps réel toutes les dégradations. L'application nous informe également quand les problèmes sont résolus.

Quand les constructeurs s'y mettent

Du côté de chez Ford, on anticipe encore plus. Le constructeur va installer des caméras supplémentaires sur ses modèles. L'idée est simple dès que la voiture détectera un trou, alors elle l'enverra toute seule par GPS.



Objectif : créer une carte virtuelle pour référencer tous les nids-de-poule en Europe. Il y en aurait tout de même près de 20 millions. Le système serait même capable de fournir des itinéraires alternatifs, si la chaussée est trop dégradée.