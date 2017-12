VIDÉO - Nouveau Duster : le SUV de Dacia s'embourgeoise

publié le 02/12/2017 à 07:01

Faire mieux au même prix : le défi était audacieux pour le nouveau Duster de Dacia, qui arrive en concession en janvier 2018. Pari tenu, puisqu'il est proposé au même tarif toujours imbattable de 11.990 euros. Le SUV devrait suivre les traces de son grand frère, qui s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.



Face à lui, le Duster n'a d'ailleurs aucun concurrent. Pour un SUV, il faut en effet compter 2,3 à 4 fois plus cher, un argument choc lorsque l'on sait que le prix est le critère numéro un d’achat d’une voiture. Le deuxième critère est le style. Là, on a donné au SUV un aspect plus baroudeur, plus cossu, tout en gardant les mêmes dimensions malgré un coffre un peu plus petit.

Davantage d'équipements

Bonne surprise côté équipements : le Duster s’embourgeoise ! La planche de bord est certes toujours en plastique, mais plus travaillée. Le volant peut se régler en profondeur et le siège côté conducteur dispose désormais d'un accoudoir. Le SUV est aussi équipé de six airbags, d'un avertisseur d'angle mort et une caméra qui vous permet de voir votre environnement sous plusieurs angles lorsque vous effectuez une manœuvre.

Enfin, deux premières pour la marque Dacia : une climatisation automatique et une carte main libre.

Remarquable en version 4x4

Au volant, plus besoin de crier : le bruit a été divisé par deux grâce à des vitres plus épaisses. Bon point aussi pour le confort. L'actuel Duster est spartiate. Là, les sièges ont été rembourrés de mousse.



Le toucher de route est meilleur, il y a moins de flottement avec l'apparition d'une direction électrique assistée qui réduit d'un bon tiers les efforts, surtout pour faire un créneau. Enfin, ses capacités en dehors de la route sont remarquables. Il est léger et crapahute partout, surtout en version 4x4, qui représente tout de même un quart des ventes. À noter l'apparition d'une boite de vitesse automatique sur la version diesel.