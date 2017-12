Johnny : un livre sur ses voitures et motos d'exception

publié le 23/12/2017 à 08:34

En cette veille de réveillon, si vous n'avez pas encore d'idées cadeaux, voici de quoi vous éclairer avec les choix de nos deux spécialistes autos Messieurs Bourroux et Chiapello. Parmi la centaine de nouveaux ouvrages conscrés à l'automobile, Christophe Bourroux en avez choisi un sur Johnny. Johnny grand amateur de voitures et de motos d'exception. Avec un garage de rêve, que nous ouvre Jean Basselin, ami de la Rock Star. Sa passion est née de son admiration pour les États-Unis et Elvis Presley. La moto faisait partie du mythe avec bien sur Harley qu’il découvre en 1964 en rachetant une Hydra Glide de 1956 à un catcheur. Son garage était ainsi composé de Triumph, ou autres Ducati.





Il y a également une myriade de voitures plus belles les unes que les autres comme cette Cadillac de 1953 vendue en début d'année aux enchères un peu plus d'un million d'euros. De la Ford Mustang à la Rolls Phantom, Johnny a conduit les belles voitures du monde. "Le rockeur aimait avoir la nouveauté de l’année souvent avant tout le monde", note l'auteur. Il livre une anecdote savoureuse. Dans les années 90, un de ses amis vient le voir un matin avec une Ferrari Testarossa. Johnny la trouve tellement belle, que le chanteur est allé s'acheter la même voiture l'après-midi même !

Johnny fan de vitesse et d’adrénaline

Johnny adorait conduire, souvent au delà du raisonnable. Fan de vitesse et d’adrénaline, il avait La Fureur de vivre façon James Dean, ce qui lui a valu de nombreux accidents. Sa première voiture est une Triumph TR3, que lui offre son manager Johnny Stark en 1961 pour ses 18 ans alors qu’il n’a pas encore obtenu le permis de conduire. Elle finira dans le fossé. Quelques années plus tard il plie, après un dérapage sur pavé mouillé, un cabriolet Jaguar Type-E.

Johnny avouait lui-même appuyer peut-être "un peu trop sur l'accélérateur". En 1967, il se fait livrer la première Lamborghini Miura P400 importée en France. La voiture terminera pulvérisée contre un arbre quelques mois plus tard près de Tarbes. Miracle, Johnny et son passager, le photographe et ami Jean-Marie Périer, s’en sortent sans trop d’égratignures. En revanche, trois ans plus tard sur le verglas sa DS21 fait une sortie de route, Sylvie Vartan est grièvement blessée. Dans ce livre une photo formidable, celle d’une 2CV, explosée par la Ford Mustang du chanteur de retour de soirée, sur laquelle Jean-Philippe Smet a pris soin de laisser ses coordonnées sur un morceau de papier placé derrière l’essuie-glace.



Souvent après un accident, il ne faisait même pas réparer ses voitures. C’est le cas en Italie avec une Ferrari 250 GT Pininfarina. Il est un des premiers à l’acquérir, comme Alain Delon. Suite à l'accident sur une autoroute, la voiture est rapatriée en France. Placée chez un collectionneur aux États-Unis, il s'agit d'une des nombreuses histoires racontées dans le livre. Johnny Hallyday, mes motos et voitures d'exception, 60 ans de collection est sorti chez l'éditeur Hugo Motors et coûte 24 euros 95.

Lego Creator : de très belles voitures à construire

Laurent Chiapello a un coup de cœur pour un jeu éternel : le Lego. Oui, le Lego a cet immense avantage d’être jeu autant pour les enfants que pour les parents. Et vous avez maintenant une gamme qui s’appelle Lego Creator où on propose de très belles voitures à construire. Mais attention, c’est technique, les autos sont hyper réalistes, les boîtes comptent plus de 1.000 pièces à assembler et au final vous obtenez une voiture magnifique qui mesure entre 25 et 30 centimètres de long ! Alors il y a plusieurs modèles dans cette gamme, Laurent a craqué pour une magnifique Ferrari F40, un modèle mythique, absolument superbe ! Ça se trouve dans tous les bons magasins de jouets pour 85€.

Un livre sur l’histoire des Français et de l’automobile

Autre idée cadeau, mais cette fois pour ceux qui n’auront pas la patience de monter une voiture qui est en pièces détachées. Laurent Chiapello a un vrai coup de cœur de pour un tout nouveau modèle réduit qui vient d’être lancé par le célèbre fabricant français Norev : c’est une Citroën DS 19 de 1955 à l’échelle 1/12e. Une auto magnifique parce qu’elle est très réaliste mais aussi parce qu’elle est d’une superbe couleur vert printemps, qui fut une des couleurs de lancement de la DS au salon de l’auto 1955. Bref, une très belle miniature de 40 cm de long, tout en métal, pour 129€.



Et pour terminer, toujours dans le registre historique, un beau livre qui raconte l’histoire des Français et de l’automobile. C’est la France au volant, qui paraît chez Solar, et qui à travers les archives exceptionnelles de l’Auto-Journal, raconte en effet l’histoire d’amour, et parfois de haine, entre les Français et l’automobile depuis l’après-guerre. Il y a des voitures mythiques et des anecdotes croustillantes, comme cette pétition qui en 1973 exige la suppression immédiate des limitations de vitesse qui viennent d’être introduites sous prétexte, je cite, équ’elles gênent les conducteurs dans leur activité". C’est donc aux éditions Solar, La France au volant sous la plume de Xavier Chimits, 26,90€ dans toutes les bonnes librairies.