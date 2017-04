Présidentielle 2017 : les électeurs de Fillon préfèrent les BMW

publié le 17/04/2017 à 10:21

Ce sondage très sérieux a été réalisé par le site Internet Caradisiac. Presque 2.700 automobilistes ont été interrogés, parmi les électeurs de chaque parti politique. Ne le cachons pas, il y a des clichés. Début des hostilités avec François Fillon. On le sait, le candidat de la droite est un amateur de sport automobile. Son frère est d'ailleurs, au passage, président de l'ACO qui organise chaque année les 24 Heures du Mans. Sans surprise, on retrouve les électeurs de droite au volant de modèles premium (Audi Mercedes ou encore Volvo), pas très intéressés, selon les chiffres, par la voiture électrique. Les sympathisants d'Emmanuel Macron seraient, en revanche, un peu moins bling-bling. Ils détestent les BMW un peu "m'as-tu-vu". Ils représentent une sorte de centrisme automobile avec Peugeot, Renault et Citroën en tête d'affiche.



Il y a quand même quelques surprises. Apparemment les sympathisants du Front national n'apprécient pas du tout les Citroën. Seulement un électeur sur dix en posséderait une. Plus largement, ce ne sont pas grands amateurs de françaises. Cette information devient croustillante quand on pense au programme même du parti politique qui prône le "made in France". Sur le papier, question image, c'est donc un peu problématique.

Et Jean-Luc Mélenchon dans tout ça ? La question est vite réglée. Lui-même ne possède pas son permis de conduire. Ses partisans ne sont pas très intéressés par l'automobile, à part si elle carbure à l'électrique, tout comme les adeptes de Benoît Hamon.



Bref ce n'est qu'un sondage. Alors si vous croisez cette semaine une BMW, n'en déduisez pas forcément que le conducteur vote Fillon. C'est peut-être un passionné de belles mécaniques, ou tout simplement un commercial.