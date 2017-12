La Honda NSX, un V6 couplé avec trois moteurs électriques

publié le 19/12/2017 à 23:19

Je reviens du Pays Basque, où j'ai pu tester un monstre de puissance de Honda. Il y en a seulement 10 en France, bien cachées pour la plupart dans les rochers de Monaco. Le nom de code de cet ovni stratosphérique est NSX. C'est une méga-sportive, une sorte de laboratoire technologique.



Un monstre hybride au niveau motorisation : c'est un V6 couplé avec trois moteurs électriques. En puissance cumulée, il atteint presque 600 chevaux. Pour vous donner une image c'est comme si vous aviez 10 fois la puissance d'un Twingo dans une même voiture.

Je suis allé sur les routes basques pour tester ce monstre de presque deux tonnes. Pour un bolide de ce genre, qui boxe dans la catégorie des Ferrari ou des Lamborghini, c'est polyvalent et presque un peu trop sage à mon goût. Elle est parfois totalement électrique, et on a l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial.

0 à 100 km/h en 3 secondes à peine

À bord, c'est un peu décevant, on n'est pas au niveau d'une voiture ultra premium. Le système GPS est d'un autre temps. Mais avec ses performances j'étais plus concentré sur la route. Et même sur circuit, celui de Pau-Arnos au tracé plutôt technique pour les amateurs du genre.



J'ai pu y lâcher les chevaux : du 0 à 100 km/h en 3 secondes à peine et une boîte de vitesse à 9 rapports. Avec ce genre de jouet pour adultes, on pleure deux fois : quand on rend les clés après l'essai, et lorsqu'on apprend le prix de 200.000 euros. Mais pour finir, au niveau du style, c'est une œuvre d'art.

