Les Lampes Berger fêtent leurs 120 ans

publié le 21/04/2018 à 09:28

Les Lampes berger ont 120 ans cette année. Vos parents et grands-parents en ont sûrement une. L'entreprise se relance et devient Maison Berger Paris avec toujours cette fameuse lampe à catalyse, mais aussi désormais des bougies vegans au soja, à la coco, et sans paraffine.



Elle propose aussi des bouquets parfumés concoctés avec les meilleurs nez de Grasse, la Maison Givaudan. Les Lampes Berger restent 90% de l'activité de cette PME installée à Bourgtheroulde dans l'Eure avec une petite unité de production également pour les brûleurs à Limoges.

140 salariés, un personnel aux trois quarts féminin, qui restent fidèles à cette entreprise du patrimoine vivant. On rappelle le principe de cette lampe : quand on allume la mèche, la flamme chauffe la pierre. On éteint la flamme au bout de deux minutes et la chaleur accumulée génère la combustion au contact de l’alcool.

"Diffuseur fumivore hygiénique"

Une combustion sans flamme. "C'est comme faire une blanquette. Une blanquette maison c'est plus compliqué à faire que de réchauffer un surgelé mais c'est plus chouette, il y a un rituel", plaisante le PDG. L'idée, c'est celle de Maurice Berger, elle est brevetée par ce professeur en pharmacie en 1898 sous l’appellation de "diffuseur fumivore hygiénique".



On trouve d'abord cette lampe pour assainir les chambres de malades alors qu'il y a beaucoup de tuberculoses à l'époque. Cela reste français, ça appartient actuellement à un fonds d’investissement qui cherche à attaquer le marché haute de gamme du parfum d'intérieur dans le monde entier.

90% des ventes réalisées à l'étranger

Il y a parfum mais aussi le flacon qui pour certains sont des œuvres d'art. Il y a 60 parfums mais des centaines de flacons au choix. Les lampes Berger ont été rendues célèbres par des illustres fumeurs tels que Cocteau, Picasso ou Françoise Sagan. De nombreux designers se sont emparés de l'objet. Elles coûtent entre 30 et 60 euros en général, sauf si vous préférez celle en cristal de Baccarat à 2.000 euros. Si c'est un peu désuet chez nous, 90% des ventes se font à l'étranger.