publié le 30/03/2018 à 12:29

Du parfum dans le métro. Finies, les odeurs pas très ragoûtantes des transports en commun, telles que la transpiration. Si vous êtes à Rennes, vous pourrez désormais sentir la menthe poivrée ou encore une sympathique fragrance iodée dans les couloirs du métro, et ce dès lundi prochain.



Comme l'annoncent nos confrères de Ouest France ce vendredi 30 mars, il ne s'agit pas de chasser les mauvaises odeurs, mais d'aider les personnes non-voyantes à s'orienter. Les quais seront parfumés avec une fragrance différente pour chaque direction : menthe poivrée, donc, pour la direction Kennedy, et odeur iodée pour se rendre à Poterie.

Ces parfums seront également diffusés dans les ascenseurs : des odeurs de réassurance, explique les initiateurs du projet, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Pour l'instant ce n'est qu'une expérimentation, menée pour six mois, dans une station; la station Sainte-Anne. Mais à terme, si les résultants sont concluants, le système pourrait être élargi à toutes les stations de Rennes.

Des toilettes écologiques... et économes

Autre lieu, autre invention révolutionnaire. Sidi Drici a mis au point des toilettes inédites, bienveillantes envers notre planète et notre porte-monnaie. Son système permet de récupérer l'eau de la douche, ou du bain, pour remplir les chasses d'eau. Ces dernières représentent 20 % de la consommation en eau de chaque ménage : 27 litres pour trois chasses d'eau tirées, soit plus qu'une douche.



Ce plombier de Seine-et-Marne a déjà installé une cinquantaine de récupérateurs de ce type, comme l'explique ce matin l'édition locale du Parisien. Marie, assistante maternelle installée à Melun, a ainsi vu sa facture baissée de moitié en un an. Elle assure avoir déjà économisé 470 euros ; sa consommation est passée de 3.000 litres d'eau par semaine à 1.280.



Sidi Drici a même adressé une vidéo à Emmanuel Macron, déjà visionnée plus de 50.000 fois sur Facebook et l'Élysée l'a rappelé. Il devrait bientôt être reçu.

Olivier Faure et le chat du PS

Olivier Faure s'attaque à un autre casse-tête : le parti socialiste ! Il a officiellement été élu cette nuit premier secrétaire du parti. Paris Match lui consacre une pleine page cette semaine. Premier acte de l'opération refondation/révolution du PS... "Je suis encore inconnu du grand public", reconnaît-il.



La technique d'Oliver Faure, celui que Julien Dray appelle le George Clooney de la politique, c'est celle des petits pas. Pierre après pierre, il veut tout reconstruire. Ses détracteurs y voient de la mollesse, le magazine y voit de la patience. Héritée de sa mère, une infirmière née à Saïgon, au Vietnam, dans les années 1930. Pour l'instant, le nouveau patron du PS n'a pas encore constitué son équipe, il consulte. Seule décision : il veut une mascotte pour Solferino. "Un chat plutôt qu'un chien".



L'information a de quoi faire sourire, mais en politique, rappelle lefigaro.fr, tout est toujours dans le symbole : le chat "disposerait de neuf vies, dit-on. "Ils sont doués pour les métamorphoses", ajoute Laurence Bobis, qui a publié plusieurs ouvrages sur les félins. Certes, un chat peut dormir 12 à 18 heures par jour... Mais quand il se réveille, c'est pour bondir sur ses proies avec précision et les achever d'un coup de griffe redoutable", écrit notamment le journal.

Qui est l'électeur du Parti socialiste ?

Le Figaro, dans son édition papier le portrait-robot de l'électorat socialiste. Ce sont majoritairement des femmes (52%) et plus toutes jeunes : 56% ont plus de 50 ans. Les 18-24 ans ne sont que 7% à se déclarer socialistes. Ils sont diplômés (47% ont un niveau supérieur à bac +2) et urbains (32% vivent dans une ville de plus de 100.000 habitants). 12% vivent en région parisienne, 88% en province.



Des militants socialistes à qui on pourrait conseiller d'offrir un abonnement à leur nouveau premier secrétaire : la revue Miaou, pour les amoureux des chats. Le premier numéro est sorti cette semaine. 170 pages de "félinothérapie", où l'on parle voyages, décoration, culture autour du chat... mais où l'on apprend également plein de choses.



On y découvre ainsi que Louis XV avait un chat : un angora blanc, baptisé Brillant, qui venait le réveiller tous les matins et auquel il passait tous ses caprices. Le chat siégeait ainsi pendant toutes les réunions du Conseil. Il avait sa place sur la cheminée, sur un grand coussin en velours. Dans ses mémoires, raconte le magazine, Saint-Simon évoque même ce chat comme "un des collègues du roi".