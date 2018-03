Octopus Robots, prometteuse PME de technologie agricole

publié le 24/03/2018 à 11:30

Octopus Robots, une PME de Cholet (Maine-et-Loire), entre en bourse. C'est la première PME spécialisée dans la technologie agricole qui se lance sur le marché des actions. C'est fait depuis une dizaine de jours maintenant et déjà, le titre a pris 30%. Pourquoi ? Parce que tout le monde, des Russes aux Américains, veut acheter un robot de cette marque.



Cette machine, c'est une véritable innovation. On la surnomme le Terminator de la grippe aviaire. Elle se balade dans les poulaillers, dans les hangars volaillers géants et fait deux choses: d'abord, elle aère et elle brasse les litières, comme un motoculteur, ce qui limite la production bactérienne. Surtout, elle diffuse une brume désinfectante.

Un objectif de 200 machines par an

La production démarre tout juste, à Cholet, en plein centre-ville. Le patron, Olivier Somville, vient d'acheter des locaux industriels juste à 30 mètres du bureau d'études. "Nous sommes 15, explique-t-il, les jeunes ingénieurs n'ont pas tous le permis, certains viennent en skate… On en embauche quatre autres en ce moment et il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'entreprise", note le PDG.

"Le plan se déroule comme prévu, on a juste perdu six mois parce que les banques étaient trop frileuses pour prêter de l'argent, mais maintenant c'est parti. Trois robots ont été livrés, 10 sont fabriqués, avec comme objectif 200 machines par an et un chiffre d'affaires de près de 5 millions et demi d'euros cette année."

Un succès mondial

Olivier Somville vient juste de rentrer de Russie. Il était aux États-Unis fin janvier sur le plus gros salon avicole. À Moscou, il a gagné le prix de l'innovation scientifique. "On m'a même demandé si je n'avais pas payé pour obtenir le trophée", raconte-t-il. Et aujourd'hui, les aéroports et le département d'état américain s'intéressent à son robot qui pourrait, pourquoi pas, décontaminer rapidement une zone d'attaque bactériologique. Pas mal pour ce start-upper de toujours, qui aime créer des boîtes...



"En ce moment, mon cardiologue me dit que je fais un peu de tension", sourit ce quinquagénaire qui a de gros projets. La fabrication de certaines pièces de ce robot se fait en impression 3 D, ce qui va permettre à Octopus Robots de monter des Octopus Centers dans toutes les zones géographiques du monde et de réaliser l'assemblage sur place... près des clients, mais tout en laissant le cœur de l'entreprise à Cholet !