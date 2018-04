La Maison de la Literie mise sur le service pour contrer l'e-commerce

publié le 07/04/2018 à 10:36

La Maison de la Literie propose d'acheter des matelas en location avec option d'achat. C'est nouveau, comme pour les voitures, vous signez un contrat et vous payez tous les mois, sans intérêt. Et ça marche puisque ça représente déjà 12% des ventes.



Aujourd'hui, on ne va plus parler de remise au client, mais de service promet le PDG Pierre Elmalek. Ce dernier, à 71 ans, assure lui-même les formations de ses vendeurs dans les 300 points de vente de la Maison de la Literie, ou encore dans les 55 magasins de l'Univers du Sommeil.

"C'est qu'il fallait réagir face à l'apparition de toutes ces start-ups qui vous proposent maintenant des matelas en vente sur internet et livré chez vous roulé, compressé et surtout avec des prix avantageux." La Maison de la Literie, elle aussi, a lancé son propre matelas compressé et roulé, encore moins cher mais attention prévient Pierre Elmalek, "ce produit n'est pas universel". Il convient surtout aux jeunes qui n'ont pas de problèmes de dos. Pour les autres, eh bien c'est au choix: ressorts, mousse, mousse à mémoire. "Il faut essayer insiste le patron."

Du Made in France

Des matelas Made in France. "Les clients regardent l’étiquette, c'est un soulagement et une sécurité pour eux" constate Pierre Elmalek. Trois usines et 150 salariés sur le territoire : les matelas viennent de Autun, en Saône-et-Loire, les sommiers de Confolens en Vendée et les capitonnages, les tête de lit, la déco de Eyrin en Corrèze.



Une entreprise 100% française, au sein d'un holding en partenariat avec une entreprise belge, qui, elle, fournit l'Europe du Nord. La Maison de la Literie a son siège à Suresnes, en banlieue parisienne et a été fondée en 1980 par ce pied-noir rapatrié d'Algérie en 62 avec sa famille. "On a été recueilli par les proches à Paris et mes parents nous ont dit qu'il fallait absolument s’intégrer au plus vite."



Alors pas d'études, mais des petits boulots pour Pierre Elmalek, du porte à porte puis un emploi dans un magasin de meuble, une première chaîne de magasins dans le meuble, ça ne se passe pas bien et enfin donc le matelas. "La literie c’était un métier mal exploité", raconte le patriarche qui travaille maintenant avec ses deux filles.



La Maison de la Literie, c'est aujourd'hui 15% de parts de marché du secteur, un domaine squatté à 70% par les géants Ikea, Conforama et But. Le reste, ce sont donc ces nouveaux venus sur internet. Mais le premier litier fabricant distributeur de France n'a pas l'intention de s'endormir dans les bras de Morphée.