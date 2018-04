Léa Nature annonce 100 millions d'euros d'investissements

publié le 14/04/2018 à 10:54

On plonge dans le bio près de La Rochelle, avec Léa Nature. Léa Nature, ce sont les marques Jardin Bio, Carte Nature, le Pain des fleurs, Floressance, Mamie Bio et bien d'autres. Concrètement, ce sont onze sites de production bio alimentaire, plus deux usines de cosmétiques bio, plus trois sites à l'international, 1.300 salariés au total, avec 80% de ses produits fabriqués en France. Avec par exemple la menthe poivrée des Pays de la Loire, parfaite pour les infusions, ou encore la lentille verte de Poitou-Charentes, utilisée pour les plats préparés.



Le groupe Léa Nature vient d'annoncer cette semaine 100 millions d'euros d'investissements, principalement pour augmenter les capacités de production : agrandir le site de jus de fruits et de légumes à Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ou encore le site de conserverie de Damazan, toujours dans le Lot-et Garonne.

Le marché est de 8 milliards d'euros en France, il a grimpé de 15% sur un an, il sera de 12 milliards dans deux ans et de 20 milliards en 2025. Il y a donc des affaires à réaliser, d'où le nombre de concurrents qui apparaît en ce moment face à Léa Nature. La bataille bat son plein. 70 nouvelles marques bio ont été lancées ces dernières années. Alors il y a les gros comme Bjorg, mais il y a aussi Léa Nature qui est l'un des pionniers du bio en grande surface.

De Pantin à La Rochelle

Léa Nature, c'est un groupe familial fondé par Charles Kloboukoff en 1993. À l'époque, cet arrière-petit-fils d'immigré russe veut créer sa boîte. Il vient du commerce, "tout ce qui était alternatif m’intéressait", raconte-t-il et dans sa cuisine il commence à concocter ses premières tisanes, "avec des sacs de plantes stockées dans mon garage".



L'infusion, c'est le tout premier produit de Jardin Bio, sa marque phare. "À la naissance de mon premier enfant, je me lance", poursuit Charles Kloboukoff, d'abord à Pantin, en région parisienne, puis à la Rochelle.



Léa Nature a connu des coups de mou, des crises, mais aussi des coups de fouet et de fortes périodes de croissance : le marché explose en 2007, avec le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, Léa Nature est le deuxième employeur de la Rochelle, derrière Alstom.



Et entre une séance de squash ou de paddle, Charles Kloboukoff poursuit son ascension dans le bio. Il veut proposer toujours plus de produits locaux, du commerce équitable, et surtout, tirer parti de ce que nous propose la nature.