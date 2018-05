Le portage salarial, l'autonomie avec "un filet de sécurité"

publié le 15/05/2018 à 01:23

Patrick Levy Waitz est le PDG d'ITG, une entreprise de portage salarial. "C'est la possibilité d'être indépendant, explique-t-il. On est dans la défense du salarié, en étant débarrassé des formalités administratives que tout entrepreneur, ou en tout cas indépendant, déteste faire."



Le portage salarial reste un concept assez flou et nébuleux. Il permet à la fois aux gens d'être indépendant, tout en ayant des garanties et des sécurités proches du salariat. "Ils choisissent de nous déléguer cet aspect. Le coût dépend de la protection qu'ils obtiennent. Ces protections permettent à beaucoup de créer leur activité." C'est la société de portage qui met en relation le travailleur avec des sociétés clientes. Elle se rémunère sur la facture et offre en échange des garanties proches d'un salarié classique.

La France est particulière sur cet aspect, comme le relève Patrick Levy Waitz. "Les gens disent être attachés à l'autonomie. Et une très forte majorité, souvent la même, veut un filet de sécurité. C'est précisément ce qu'apporte le portage salarial." Une activité qui a le vent en poupe, puisque le chiffre d'affaires est passé de 80 à 120 millions d'euros. Le contexte, en tout cas, lui est favorable avec le tournant néo-libéral entamé depuis quelques mois. "C'est une société plus fluide, plus agile et plus ouverte. Est-ce que ça profitera à l'emploi, c'est ça la vraie question."