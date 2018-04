OFW Ships, la société qui produit de l’eau de mer en bouteille

publié le 01/05/2018 à 00:28

Aujourd’hui, 4 personnes sur 10 souffrent du manque d’eau dans le monde. C’est face à ce sombre constat que la société française OFW Ships a voulu créer "un projet de rupture". "Nous sommes des ingénieurs dont l’objectif est de trouver des solutions. Celle que nous avons trouvée est de prendre un navire marchand, de le transformer en navire-usine, et d’aller pêcher de l’eau à 300 mètres de profondeur", présente Régis Revilliod, le président d’OFW Ships, à Jean-Baptiste Giraud d'economiematin.fr.



En effet selon le président, l’eau puisée serait très pure, riche en minéraux et ne contiendrait pas de bactéries grâce à l’absence de lumière à cette profondeur. L’eau ainsi récoltée est ensuite dessalée puis embouteillée directement à bord du navire en haute mer. Une production qui s’élève par an à 100 millions de litres.

"Nous produisons de l’eau et nous confions la commercialisation à des marques. Cette eau s’appelle la Deep Sea Water. En Europe on ne connaît pas trop, mais c’est un produit qui est très connu en Asie, au Japon, en Chine et aux Émirats", détaille Régis Revilliod. Si l’eau en question est plutôt prisée d’une clientèle aisée, OFW Ships s’engage auprès des plus démunis. "C’est un produit de luxe, mais notre société a vocation à donner 20% de sa production aux œuvres humanitaires", assure son président.