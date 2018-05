PCS : "Proposer une carte de paiement au plus grand nombre", selon Philippe Aïm

publié le 11/05/2018 à 01:18

Une carte de paiement prépayée est l'équivalent d'une carte de crédit normale, sauf que l'on ne peut pas dépenser l'argent que l'on a pas dessus. Philippe Aïm, président de PCS, une entreprise française, leader dans le domaine, explique le succès de ce type de cartes auprès des Français.



L'entreprise de Philippe Aïm dispose de 500.000 clients en France. "J'ai lancé mon entreprise en 2010 et l'idée c'était de proposer une carte de paiement au plus grand nombre", confie-t-il, "on s'est rendu compte qu'il y a plus de 3 millions d'interdits bancaires en France qui n'ont pas accès à une carte de paiement". A l'origine ce service est destiné à ceux qui sont dé-bancarisés, ceux qui se sont fait éjectés de la Banque de France.

"Désormais, vous allez au tabac du coin, vous achetez une carte PCS, après enregistrement avec pièce d'identité, vous pouvez mettre la somme souhaitée sur la carte". Un RIB est attaché à la carte, "comme un compte classique sauf qu'il n'est pas rattaché à votre banque". Une carte PCS d'une durée de trois ans de validité coûte 19 euros et 1 euros 50 de frais de gestion par mois.