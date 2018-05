publié le 02/05/2018 à 02:04

Visiter un bien immobilier avant qu’il ne soit construit, c’est possible. Et c’est notamment ce que propose la start-up Habiteo lancée en 2014. "Habiteo a industrialisé toute la modélisation 3D d’appartements et de biens immobiliers neufs, et a digitalisé tout le parcours client de l’achat du neuf", explique Jeanne Massa, cofondatrice de la société.



"C’est-à-dire qu’on va commencer par découvrir un quartier. Mais on va aussi pouvoir voir ce qui n’est pas encore construit, parce qu’un logement neuf, on l’achète sur plan, donc on ne sait pas ce qu’est l’immeuble qui va être construit, poursuit Jeanne Massa. On pourra donc entrer dans cet immeuble, voir si l’appartement de nos rêves est disponible, et pouvoir le visiter alors qu’il n’est pas encore là." La visite virtuelle peut se dérouler chez soi, grâce à un boîtier dans lequel on glisse son téléphone.

Et le succès est au rendez-vous selon la cofondatrice de la société. "Un baromètre Digimo est paru en début de semaine dernière sur les usages du digital dans l’immobilier. Il a dénoté que 85% des personnes qui ont acheté un bien neuf sur l’année 2017 sont passés par du digital. Et sur ces 85%, 38% ont plébiscité les visites virtuelles, car cela leur permet de se projeter", assure-t-elle.