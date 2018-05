publié le 09/05/2018 à 23:54

Au premier abord, on peut penser que Malongo est une multi-nationale mais en s'intéressant à l'entreprise on découvre que c'est une petite boîte française dynamique. Jean-Pierre Blanc, directeur général le confirme : "C'est une petite PME qui est née à Nice en 1934 (...) et la petite entreprise est devenue plus grande".



"Nous travaillons exclusivement sur du café de grande qualité, et notre particularité c'est que nous travaillons avec des coopératives de petits producteurs" confie Jean-Pierre Blanc "nous importons 4.000 tonnes de cafés labellisé 'commerce équitable'". Ce label permet de garantir aux consommateurs que l'entreprise paie plus cher le café en contrepartie de la qualité. "Nous avons un prix minimum obligatoire, une prime sociale et une prime sur l'agriculture biologique. Chaque année nous distribuons 4 millions d'euros pour des programmes sociaux" affirme le directeur général de Malongo. Le commerce équitable "change beaucoup de choses pour les producteurs", selon Jean-Pierre Blanc.

Le projet de Malongo est "de valoriser la marque à l'international mais pas de devenir une multi-nationale, cela ne nous intéresse pas du tout", affirme son directeur général.