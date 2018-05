Sécurité des aéroports : il faut "intégrer sûreté, fluidité et accueil" selon l'ICTS

publié le 03/05/2018 à 00:20

ICTS est une société qui, en France mais aussi à l'étranger, assure la sécurité dans les aéroports, le contrôle des bagages notamment. "On est sur sept des dix plus gros aéroports français. La plupart du temps les passagers pensent que ce sont les personnels des aéroports mais non, c'est bien des sociétés privées telles que la mienne qui assurent l'inspection-filtrage de ces contrôles de sécurité pour pouvoir accéder aux avions", explique Jean-Baptiste Thélot, directeur général d'ICTS.



L'invité de Jean-Baptiste Giraud d'Économie.matin.fr précise que la société assure "aussi bien l'inspection-filtrage des passagers, que de de leurs bagages-cabine et leurs bagages en soute comme de tous bien et personnes qui accèdent à la zone sécurisée. Un moment anxiogène et pénible pour les passagers.

Une profession très contrôlée

"C'est pour cela que la profession et nous particulièrement chez ICTS, avons travaillé pour intégrer les trois dimensions de notre métier qui sont bien sûr la sûreté, notre raison d'être, mais également la fluidité pour réduire les temps d'attente et toute la partie accueil des passagers", explique Jean-Baptiete Thélot.

On pense toujours au risque zéro et pour cela les améliorations et tests sont constants. "On est sans doute une des professions les plus contrôlées aussi bien par la Commission européenne que par la DGAC, la police aux frontières, la gendarmerie, le gestionnaire d'aéroport".

La minute conso

Avec les températures qui remontent, c'est le retour des glaces. Chaque année, les Français avalent 336 millions de litres de glaces, soit six litres par personne et par an. Les plus gros consommateurs de glace en Europe sont nos voisins Scandinaves, explique Armelle Levy. Ils en consomment le double des Français et les Américains en mangent trois à quatre fois que nous. Cela s'explique par le nombre de variété de desserts et de pâtisseries qui existent en France qui concurrencent beaucoup les glaces. Pour les industriels, le potentiel n'est pas atteint sur le marché français de la glace qui représente un peu plus d'un milliard d'euros aujourd'hui. Pour cela il y a beaucoup d'innovation avec des nouvelles saveurs comme les Kinder.