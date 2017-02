Le nouveau guide Michelin 2017 débarque le 9 février

REPLAY - Michelin dévoilera jeudi 9 février son tout nouveau Guide Rouge que l'on ne présente plus. Au programme notamment : la liste des nouveaux chefs étoilés.

Le guide Michelin c'est plus de 30 millions d'exemplaires vendus depuis 1990, et 35.000 exemplaires tirés dès sa première année de parution. L'un des plus réputés au monde, on le doit aux frères André et Édouard Michelin. À l'origine, un guide était systématiquement offert avec l'achat de pneus du même nom. Ce n'est qu'en 1920 qu'il devient payant. À l'époque, il faut débourser 7 francs pour l'obtenir, sur demande d'André Michelin qui avait été choqué de constater que son guide épais servait de cale pour les pieds d'un établi.



En ces temps, le célèbre guide Michelin n'avait pas la même tête qu'aujourd'hui, ou pas le même contenu du moins. Il contenait de précieuses informations telle que la liste des sites où l'on pouvait faire réparer ses pneus, ou encore la liste des dépôts d'essence, ou encore la liste des mécaniciens de France, etc. La plupart du temps, les informations venaient des automobilistes eux-mêmes au gré de leurs déplacements. Le tout était ensuite compilé.

GPS et Débarquement

En 1919, cette masse d'informations a permis à la famille Michelin d'être visionnaire : avec la création du bureau des itinéraires, elle a en quelque sorte inventé l'ancêtre du GPS. Un automobiliste demandait un itinéraire par écrit et Michelin envoyait gratuitement une fiche détaillée avec la route à prendre, les indispensables à voir, et déjà les bonnes tables et les hôtels. Au total, deux millions d'itinéraires ont été édités entre 1919 et 1939.



C'est d'ailleurs grâce à ces itinéraires et au guide Michelin que lors de la Seconde Guerre mondiale les Alliés se repéraient sur le sol français, après la destruction par les Allemands de toutes les signalisations. L'état-major américain avait même contacté la direction de Michelin près d'un an avant le Débarquement du 6 juin 1944 et lui avait demandé de rééditer la dernière édition du guide, qui datait de 1939.

Michelin et ses inspecteurs

Si Michelin est capable de tester et intégrer ses trouvailles dans son guide c'est grâce au travail acharné de ses quelque 40 inspecteurs qui sillonnent la France et l'Europe. Ces inspecteurs n’avalent pas seulement des plats, mais aussi des kilomètres, à raison de 50.000 par an en moyenne. Soit neuf mois par an sur les routes. Chaque inspecteur réalise annuellement 240 essais de table. Ils peuvent donc déjeuner et dîner. Les établissements sélectionnés sont visités environ tous les 18 mois mais peuvent être aussi visités jusqu'à 12 fois dans l'année si cela est jugé nécessaire. Au total, il existe 28 éditions du guide Michelin dans le monde. Avec, dans certaines villes, des endroits plutôt surprenants et insolites. Ainsi, à Tokyo par exemple, un minuscule restaurant de sushi dans le métro a été classé 3 étoiles.



À Paris, verdict ce jeudi 9 février, avec quelque 70 nouveaux restaurants qui seront étoilés et figureront donc dans le guide 2017.