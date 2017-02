L'Alfa Romeo Giulia a été élue "plus belle voiture de l'année 2016"

Beaucoup de voitures étaient en compétition cette année, dont pas mal de Françaises. Mais au final, c'est une Italienne qui l'emporte.

La bellissima Alpha Giulia succède à Renault Talisman comme "plus belle voiture de l'année". L'Italienne avait déjà été désignée par les auditeurs de RTL et les internautes comme la "plus belle voiture" du Salon de Francfort en 2015. Commercialisée cette année, elle répond à une énorme attente. Elle marque le retour sur le devant de la scène de cette marque mythique qui fleure bon l'Italie, et qui a failli connaitre la sortie de route.



Alfa Romeo lance ainsi la deuxième Giulia de son histoire, héritière du mythique modèle des années 1960, star du grand écran. C'est le retour du caractère et belles lignes. Cette berline, équipée de carbone et d'aluminium, peut ainsi, dans sa version musclée, abattre le zéro à 100 km/h en pile quatre secondes. Elle devance dans ce classement d'autres voitures stars, comme les Françaises Peugeot 3008, Citroën C3 et Renault Scénic.

Les plus beaux concept-cars réunis aux Invalides

Cette voiture est exposée dès ce mercredi 1er févier au pied de l’Hôtel des Invalides, à Paris. Dans un espace de 3.000 mètres carrés, mis en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, les plus belles et les plus récentes créations automobiles de la planète sont présentées. À l'heure où l'on parle de voiture autonome, le look et le design restent l'un des tout premiers critères d'achat.

Crédit : Aston Martin L'Aston Martin AM-RB 001

Et là on découvre ce qui se fait de mieux. C'est la haute couture de l'auto avec que des bijoux. C'est le cas de l'incroyable Aston Martin RB 001. En première européenne, on découvre la Jaguar I-Pace. Le tout premier SUV électrique de la marque, spectaculaire, se recharge en à peine deux heures.



Côté français sont exposés les Citroën CXPerience et Aircross, ainsi que la Renault Trezor. Le 32e Festival International de l'Automobile de Paris se tient jusqu'au 5 février au soir.