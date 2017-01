La Sécurité routière dévoile des panneaux radars plus "simples"

REPLAY - De nouveaux panneaux indiquant la présence de radars, plus lisibles et au style plus épuré, seront mis en place à partir du 1er mars.

17/01/2017

Il faut bien avouer que si les radars sont de plus en plus modernes, high-tech et connectés, les panneaux, eux, pourtant apparus en même temps en 2003, sont toujours aussi vieillots. Pire, selon une enquête de la Sécurité routière, les automobilistes ne lisent absolument pas ce qu'il y a inscrit dessus. À savoir : "Pour votre sécurité, contrôles automatiques". Exit donc les phrases. Place à un rappel à la limitation de vitesse.



C'est une très bonne nouvelle, au regard du nombre de fois où l'on peste parce qu'on ne sait pas quelle à vitesse rouler. Désormais, il est impossible de rater l'information. Exemple: un énorme "90" qui occupe un bon tiers du panneau, en haut, bien visible. Autre nouveauté : le pictogramme qui représente un camion, à côté d'une voiture et d'une moto, disparaît. Attention : cela ne veut pas dire que les poids-lourds ne seront plus contrôlés. Mais c'est pour plus de lisibilité.



Il faut vous attendre à voir aussi un deuxième panneau : celui qui va précéder les fameuses cabines leurres, ces cabines qui peuvent contenir ou non un radar. Bientôt, sous chaque panneau on pourra découvrir le nombre de kilomètres concernés par la zone de contrôle, qui peut aller de 5 à 80 kilomètres. L'idée est d'équiper au maximum le réseau routier : 9.000 panneaux d'ici à trois ans, dès le 1er mars. Pour les 3.100 panneaux actuels, pour des questions de budget, la Sécurité routière ne compte pas remplacer le parc complet. Un panneau coûte en moyenne 1.600 euros.