La Citroën C-Élysée débarque en France

Après l'Asie, la nouvelle Citroën C-Élysée aborde le marché français. Du basique, du solide et du costaud à un tarif ultra-compétitif.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 07:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le marché des voitures bon marché est en plein boom. Cela n'a pas échappé à Citroën, qui commercialise pour la première fois en France la C-Élysées. Une voiture pas chère, au départ destinée aux pays dits "émergents" : on connaît la chanson. Renault nous l'avait déjà jouée avec la Logan. Un véhicule qui, finalement, a fini par débarquer dans l'Hexagone à prix défiant toute concurrence. Cette fois-ci, c'est Citroën qui nous refait le coup avec la C-Élysée.



Un nom qui, tout de suite, évoque la France. Ce n'est pas un hasard, puisque c'est un argument qui fait mouche auprès de la clientèle chinoise, friande de l'image du luxe à la française. En l’occurrence, il n'y a rien de luxueux pour cette voiture, à part le nom. On est bien dans de l'entrée de gamme, dans du basique, du solide et du costaud à un tarif ultra-compétitif : à partir de 13.750 euros.

La C-Élysée s'embourgeoise

Ce n'est pas du low-cost ou une auto au rabais, loin de là. Si le style ne fait pas bondir au plafond, cette berline a beaucoup d'atouts. D'abord la place qu'elle offre : plus de 4,40 mètres de long, un grand coffre et une habitabilité excellente. N'imaginez que pour 13.750 euros vous avez droit au lève-glace à la main ou un équipement nul. Bien au contraire, la voiture s'embourgeoise.



Comme Dacia, Citroën ne fait pas rimer prix serré avec pauvreté des d'équipements. Des équipements high-tech, de plus en plus connectés. La C-Élysée offre en série des antibrouillards, la climatisation, un régulateur-limiteur de vitesse, mais aussi un système audio avec une grande tablette tactile, sur laquelle peut apparaître le menu de votre smartphone.



En option, vous aurez un nouveau système de navigation 3D, tactile et connecté en temps réel et l’aide au stationnement arrière et la caméra de recul. Deux motorisations sont au catalogue : un essence et un diesel, pour 3.000 euros de plus. Si vous cherchez une auto neuve, sans exploser votre budget, solide, tout en étant confortable et avec le bon équipement qui faut, la C-Élysée vaut le détour.