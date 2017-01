ÉCLAIRAGE - La vignette Crit'Air, déjà en vigueur à Grenoble, est dorénavant obligatoire à Paris à compter de ce lundi 16 janvier.

Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP Une patrouille de contrôle antipollution place de la Concorde à Paris

par Claire Gaveau publié le 16/01/2017 à 16:59

Déjà obligatoire à Grenoble dans le département de l'Isère, la vignette Crit'Air s'étend dorénavant à Paris. Dès ce lundi 16 janvier, tous les automobilistes doivent normalement être munis de leur vignette. À l'heure actuelle, 2,5 millions ont déjà été commandées, selon les chiffres annoncés par Ségolène Royal dans les colonnes du Journal du dimanche.



Pas de panique en revanche si vous ne l'avez pas. À Paris, les contrôles seront, pendant quelques mois, "pédagogiques" notamment en raison des délais entre commande et impression. La tolérance sera tout de même moins importante pour tous les véhicules interdits. Ces derniers pourront être verbalisés dès ce lundi 16 janvier avec des amendes allant de 68 à 135 euros en fonction des catégories de véhicules.

Certaines catégories sont en effet interdites depuis le 1er juillet 2016 et ont déjà bénéficié de six mois de délai : les véhicules particuliers immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers d'avant le 1er octobre 1997, les deux-roues d'avant le 1er juin 2000 sont en effet "non classés". Ainsi, les conducteurs n'ont le droit de circuler dans la capitale que le weekend et en semaine de 20 heures à 8 heures.

Comment se procurer une vignette ?

Parisiens, Franciliens, provinciaux ou même étrangers... Tous sont concernés par ce nouveau dispositif, s'ils sont amenés à rouler dans Paris. Pour être conforme à la loi, rien de plus simple. Quelques clics suffisent sur le site certificat-air.gouv.fr pour se mettre à jour et réclamer sa vignette au prix de 4,18 euros. Cependant, un délai de vingt jours maximum est tout de même à prévoir avant de la recevoir.



Autre solution possible, récupérer un formulaire sur Internet, en mairie ou encore en préfecture afin de faire sa demande par courrier. Une procédure qui allonge cependant les délais et incitent ainsi les autorités à une certaine clémence dans ces premières semaines.