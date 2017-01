Vignettes anti-pollution : "Le système existe dans 200 villes en Europe"

INVITÉ RTL - Les vignettes "Crit'Air" anti-pollution sont obligatoires à partir de ce lundi 16 janvier pour circuler en voiture, camion ou moto à Paris. Les explications de Christophe Najdovski, adjoint EELV aux Transports.



par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 10:03

Jour J pour la vignette anti-pollution à Paris. Depuis ce lundi 16 janvier, les voitures, camions ou motos - qu'ils soient immatriculés à Paris, en France ou à l'étranger - doivent désormais arborer la vignette ronde Crit'air qui les identifie selon leurs émissions polluantes (oxydes d'azote, particules). Sans vignettes, ils n'ont plus le droit de circuler que le week-end et en semaine de 20 heures à 8 heures.



"Les restrictions de circulation mise en place dès aujourd'hui ne concernent que 2% des véhicules qui circulent", a expliqué sur RTL Christophe Najdovski, maire-adjoint (EELV) de Paris en charge des transports et de l'espace public . "Nous avons une programmation pour les années qui viennent, de manière à ce que progressivement on étende ces restrictions afin de réduire les émission de polluants et d'améliorer la qualité de l'air", poursuit-il.



Une mesure que beaucoup jugent discriminatoire, notamment vis-à-vis des habitants de la banlieue. Sommes-nous en train de privatiser la capitale ? "On entend les critiques", affirme l'élu, qui insiste sur le fait que "dans les villes, la principale source de pollution atmosphérique est le trafic automobile". Il explique qu'il s'est "basé sur ce qui a marché à l'étranger", rappelant que ce système de vignette "fonctionne dans 200 villes en Europe, et notamment à Berlin où il a été mis en place il y a dix ans".