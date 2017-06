La RATP travaille avec des start-ups pour "améliorer sa performance opérationnelle"

publié le 16/06/2017 à 02:15

Alors que le salon VivaTech se tient actuellement à Paris, jusqu'à samedi 17 juin, la directrice stratégie et innovation de la RATP évoque comment l'entreprise de transports s'est organisé pour travailler avec de nombreuses start-ups.



"Nous avons mobilisé tous nos départements métiers, les filiales du groupe, d'abord pour définir ensemble quels étaient les cinq challenges techniques clés auxquels on voulait apporter des réponses pour mieux servir le voyageur, pour améliorer notre performance opérationnelle et faire en sorte de diminuer encore et encore les incidents. Et on a fait un appel large à candidature", explique Marie-Claude Dupuis.

Elle ajoute : "On a eu 180 candidatures et on composé des jurys. On a retenu 32 start-ups qui sont sur notre stand pendant deux jours" au salon VivaTech. "C'est une occasion en or pour elles de montrer leur savoir-faire. Et on va en retenir cinq avec un jury. Et avec ces cinq-là, on fera un démonstrateur avec nos équipes", précise Marie-Claude Depuis.