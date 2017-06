Pour Xavier Hürstel, les clients du PMU "sont demandeurs d'innovation"

publié le 15/06/2017 à 02:00

Présente au salon Vivatech, qui présente des innovations technologiques à Paris à partir de jeudi 15 juin, l'entreprise PMU fait partie de celles qui innovent massivement. "On innove beaucoup parce que nos clients sont demandeurs d'innovation. Et puis le PMU, c'est fait pour l'innovation. C'est une transaction qu'on doit pouvoir faire n'importe où, des données, des cotes, éventuellement de l'image, et donc ça, c'est nettement plus ouvert à l'innovation que d'autres secteurs de l'économie", explique le PDG de PMU, Xavier Hürstel.



Ce dernier ajoute aussi les clients de son entreprise "sont différents. Il y en a qui, évidemment, continuent à aller jouer dans tous nos 13.000 points de vente - on en ouvre toujours chaque semaine -, et ça restera toujours le réseau social en vrai. Ça, ça ne changera jamais". Le patron du PMU précise en outre que "sur internet, on va trouver des nouveaux clients, donc ça complète plus que ça ne concurrence. Maintenant, on s'aperçoit que nos clients dans les cafés, eux aussi ont un mobile, eux aussi sont consommateurs de digital, donc la phase 2 de notre révolution, c'est de digitaliser nos cafés".