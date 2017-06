Une application pour remplacer le dermatologue

publié le 07/06/2017 à 00:43

Va-t-on pouvoir bientôt se passer des consultations avec certains médecins spécialisés. C’est partiellement l’ambition de l’application Epiderm pour la dermatologie. Cette application mobile propose d'obtenir un avis médical d'un dermatologue en quelques minutes seulement via son smartphone. "C’est valable pour toutes questions en dermatologie, quel que soit le problème", assure le docteur Berissoul, responsable médicale de l’application Epiderm.



"On va pouvoir vous dire si c’est urgent ou pas, s’il on peut acheter un produit en libre service en pharmacie", poursuit Elisabeth Berissoul. Aucune ordonnance ne pourra cependant être délivrée en l’absence d’une consultation en bonne et due forme. Pour chaque avis, l’utilisateur d’Epiderm devra cependant débourser 29 euros. Un suivi médical sera cependant proposé au patient pendant la semaine suivante.