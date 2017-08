Faites place au saumon et la crème fraîche !

publié le 01/08/2017 à 14:30

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Lundi 31 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du saumon et de la crème fraîche.





La recette gourmande de Nathalie

Côtelettes de saumon pojarski

Pour 4 personnes :



Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min



- 1 morceau de saumon frais de 400 g sans la peau

- 100 g de mie de pain rassis

- 15 cl de lait

- 400 g de panure à l’anglaise

- 70 g de beurre

- 1 pincée de noix de muscade

- 1 cuillère à soupe d’huile

- 1 citron non traité

- sel et poivre du moulin



Rincez le morceau de saumon à l’eau fraîche, et épongez-le à l’aide d’un papier absorbant. Vérifiez qu’il n’y ait plus d’arêtes.



Mettez la mie de pain rassis à tremper dans le lait, puis égouttez-la.



Préparez la panure à l’anglaise : 3 assiettes creuses avec 2 œufs, de la farine, et de la chapelure.



Hachez le saumon et la mie de pain au couteau, ajoutez 60 g de beurre et mélangez. Salez, poivrez, et ajoutez la noix de muscade. Divisez ce mélange en 4 portions égales, façonnez-les en leur donnant la forme d’une côtelette d’une épaisseur de 3 cm environ puis panez-les.



Dans une poêle, faîtes fondre le reste du beurre (10 g) avec l’huile, ajoutez les côtelettes de poisson et faîtes-les cuire à feu moyen 5 minutes de chaque côté.



Rincez le citron et coupez-le en rondelles.



Sortez les côtelettes de saumon à l’aide d’une spatule et disposez-les dans chaque assiette. Nappez-les de leur jus de cuisson et décorez de rondelles de citron.





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte la fameuse "Vegemite" en Australie.





Le carnet d'adresse des artisans

Christophe Sabaton est confiseur, spécialisé dans le marron glacé.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la confiserie "Sabaton", 42 rue Paul Sabaton, 07200 AUBENAS.





