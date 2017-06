Hostabee connecte les ruches pour sauver les abeilles

publié le 23/06/2017 à 02:18

Depuis plusieurs années, la mortalité des abeilles désespèrent les apiculteurs et menace l'écosystème. Pour lutter contre ce phénomène, Hostabee permet de connecter les ruches, grâce à des capteurs placés à l'intérieur. "L'objectif est de suivre à distance l'état de santé des colonies d'abeilles", explique le fondateur d'Hostabee, Maxime Mularz. Les capteurs vont permettre de savoir si les abeilles maintiennent la température idéale dans la ruche, à savoir 33 degrés. Un vrai plus pour les apiculteurs qui peuvent obtenir ces informations sans avoir à se déplacer jusqu'aux ruches, qui ne sont pas toujours à proximité. Ainsi, "l'apiculteur va optimiser ses visites et contrôler les ruches qui en ont besoin en priorité".



Le boîtier installé dans la ruche permet également de contrôler le taux d'humidité de celle-ci, "important l'hiver pour empêcher la prolifération de champignon", précise Maxime Mularz. Le boîtier permet aussi de géolocaliser les ruches, de plus en plus victimes de vols.

Présenté à VivaTech, Hostabee équipe déjà "50 ruches en France mais aussi à l'étranger". La start-up travaille actuellement à la fabrication de 1.000 boîtiers et compte d'ores et déjà plus de 500 précommandes.