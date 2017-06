Shadow de Blade, le PC du futur

publié le 22/06/2017 à 03:22

Terminé le PC que l'on transporte partout avec soi, la machine qui prend trop de place. Avec Shadow, l'ordinateur disparaît pour devenir un service. "Shadow, c'est l'évolution de l'ordinateur", estime Emmanuel Freund, cofondateur de Blade. "Dans un ordinateur vous avez la puissance à l'intérieur. On a développé des technologies pour déplacer cette puissance dans un endroit ultra sécurisé en France. Ce qui fait qu'on peut y accéder depuis n'importe où", explique Emmanuel Freund.



L'utilisateur pourra dès lors y accéder via le boîtier fourni : Shadow, ou via n'importe quel "device", comme un smartphone, une télévision ou encore une tablette. Avec Shadow, l'écran, de ce qui était jusqu'ici votre PC, bascule sur les device auquel il est lié.

"Vous allez pouvoir accéder à toutes vos données, à tous vos logiciels, avec un ordinateur extrêmement puissant derrière...", illustre Emmanuel Freund. Retoucher des photos sur Photoshop ou créer une vidéo sur Final Cut Pro est désormais possible sur un smartphone ou une tablette avec la puissance d'un PC, grâce à Shadow.