publié le 14/06/2017 à 21:07

Organisée par les groupes Publicis et Les Échos, la deuxième édition du salon des start-up Viva Technology se tient du 15 au 17 juin à Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le sud de la capitale. Après une première édition bien accueillie en 2016, plus de 50.000 visiteurs sont attendus cette année dans le Hall 1 de Paris Expo. Le salon fera la part belle à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la réalité virtuelle et augmentée et aux objets connectés en tout genre. Plus de 5.000 startup sont enregistrées pour l'événement et 500 conférenciers venus du monde entier analyseront l'impact du numérique et des technologies sur de nombreux secteurs d'activité. On retrouve parmi eux quelques grands noms, comme Eric Schmidt d'Alphabet (la maison mère de Google) ou Daniel Zhang d'Alibaba.

Partenaire du salon, RTL s'installe du 15 au 17 juin à Paris Expo au cœur de l'événement. À l'antenne, Marie-Bénédicte Allaire interrogera des entrepreneurs et dirigeants qui placent l'innovation au centre de leur stratégie. Après Stéphane Aubertou, dirigeant de SevenHugs, lundi, Xavier Hürstel, patron du PMU, Marie-Claude Dupuis, responsable innovation à la RATP et Jade Le Maître, fondatrice de Hease Robotics se succéderont au micro dans l'Eco 2.0 mercredi, jeudi et vendredi à 22h35.

Des animations sont prévues sur le stand RTL (K07) où il sera possible de plonger au sein de la première radio de France en vous installant à la table du studio avec un casque de réalité virtuelle pour échanger avec les journalistes et animateurs de l'antenne et vivre une expérience à 360 degrés. Innovateurs, amoureux des technologies et pionniers du futur pourront partager leurs expériences avec les journalistes de RTL Futur présents sur place. Ces derniers partageront leurs meilleures découvertes et les temps forts du salon sur les comptes Twitter et Facebook de RTL Futur tout au long de l'événement.