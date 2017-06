Heasy, le robot qui va révolutionner l'accueil dans les lieux publics

publié le 17/06/2017 à 02:20

La vieille borne d'information a du souci à se faire. Voyageurs, férus de musées ou clients de grands centres commerciaux sont familiers de cet outil destiné à faciliter l’expérience du consommateur ou de l'usager. L'entreprise Hease Robotics compte bien dépoussiérer le secteur de l'accueil et de la vente dans les lieux publics grâce à Heasy, son robot interactif aux faux-airs de Wall-E, héros éponyme du film d'animation de Disney.



"Doté d'un grand écran et d'une base mobile qui lui permet d'être là au bon endroit et au bon moment", ce grand robot polyglotte d'1,50 mètre serait capable de repérer des visiteurs de lieux publics afin de leur proposer son aide, selon Jade Le Maître, cofondatrice de Hease Robotics. "On tape via son écran et lui nous fait des retours de sons", précise l'entrepreneuse sur notre antenne.

Heasy, qui n'est pour l'instant qu'un prototype, devrait être commercialisé dès la fin du premier trimestre 2018. Ses premiers clients ? Un grand centre commercial et un aéroport.