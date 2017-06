publié le 21/06/2017 à 02:53

"Quand on se retrouve confronté à une maladie, on ne sait pas comment accéder aux soins". C'est à partir de ce constat que Georges Aoun, dirigeant de la société d'accompagnement santé Concilio, a lancé une application qui permet de mettre en relation rapidement un patient avec les meilleurs spécialistes médicaux.



"Tous les médecins présents dans notre base de données (plus de 15.000, ndlr) ont été sélectionnés parce qu’ils ont été recommandés par d'autres médecins", explique l'entrepreneur.



"Non seulement vous avez rendez-vous le plus vite possible, mais en plus nous gérons le stress de l'utilisateur" durant le délai d'attente, se félicite Georges Aoun. En effet, Concilio permet de parler avec un médecin spécialiste qui va vous "expliquer la maladie" et vous "préparer" à poser toutes les questions utiles le jour de la consultation.