publié le 31/05/2018 à 11:40

Nous sommes en plein Roland-Garros. Vous savez ce qui se passe chaque année à la même époque : à force de voir évoluer les champions sur la terre battue, beaucoup d'entre nous se découvrent ou se redécouvrent une vocation pour la petite balle jaune. À commencer par ceux qui n'ont pas touché une raquette depuis l'été dernier.



Or il se passe que le tennis ça a l'air cool comme ça, mais c'est extrêmement exigeant pour l'organisme. D'autant que c'est un sport assez ludique, et qu'on a tendance à se donner à fond. Et là, c'est souvent l'accident bête.

Qui n'a pas pris l'habitude de bien se préparer en jouant toute l'année s'expose à des tendinites, des contractures, des claquages et des entorses. Bref à tout ce qui finit par dégoûter du sport. Si vous avez prévu de jouer au tennis pendant une heure, il va falloir dégager vingt minutes de plus dans votre emploi du temps pour bien faire les choses, c'est-à-dire s'échauffer.



Préparez le bas du corps...

Malheureusement l'échauffement est souvent inexistant ou bâclé. Je vous promets qu'au tennis, on le paie souvent cash. Vous devez préparer votre corps à toutes les petites violences que vous allez lui infliger (flexions, extensions, torsions) et lui permettre d'atteindre la bonne température avant de jouer.



La première chose à faire est de trottiner. C'est la base. Une dizaine de minutes, c'est l'idéal. Inutile de sprinter : il s'agit juste d'augmenter la température corporelle avant de passer aux articulations. Car c'est avant tout d'elles qu'il faut bien se soucier, en commençant par le bas pour finir par le haut.



On commence par les chevilles. Vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous tournez dans un sens puis dans l'autre. Ensuite les genoux : vous les collez bien l'un à l'autre pieds joints, vous posez vos mains dessus et vous faites des cercles.



On termine avec le bas du corps en faisant travailler les hanches : faites des cercles comme si vous aviez un cerceau autour du bassin. On consacre une à deux minutes à chacun de ces exercices.

... puis le haut, sans oublier la tête

Passons maintenant au haut du corps. Les coudes : vous placez la main gauche sur le coude droit et vous faites monter le bras une dizaine de fois. Ensuite, même chose avec l'autre avant-bras bien évidemment, même si vous ne jouez que d'un côté.



Les épaules : tendez les bras sur le côté comme si vous étiez un avion. Faites des cercles d'amplitude croissante, puis décroissante, dans un sens puis dans l'autre.



Reste la tête : vous la penchez en avant, en arrière, à droite et à gauche. Pour finir, vous faites quelques rotations dans un sens, puis dans l'autre. Cela vous hésitera de vous coincer la nuque au moment de servir.