Santé : de l'importance de bien choisir votre entourage pour être heureux

publié le 28/10/2017 à 08:00

Nous sommes des animaux grégaires, qui n'aiment pas vivre tout seul, à de rares exceptions près. Sauf que, le vieux dicton qui dit "il vaut mieux être seul que mal accompagné" est tout à fait juste en matière de santé. Si on est entouré de gens déplaisants ou qui ne collent pas avec vous, on fait pire que mieux. Un autre proverbe dit : "qui se ressemble, s'assemble".



Parfois, vous pouvez vous trouver dans des milieux où vous allez révéler les plus mauvaises parties de vous-même. Ou les meilleures. Il y a des milieux, des gens, qui vont faire que vous aurez de l'énergie et d'autres qui vous la mangent. Et ça va jouer sur votre santé. On a fait des découvertes formidables, appelées neurones miroirs. Si vous êtes avec des gens négatifs, vous allez un peu faire comme eux. Non seulement, vous allez devenir moins bien, mais en même temps, ils vous pompent votre énergie.

Demandez-vous si, en ayant vu ces gens, vous vous sentez mieux, pareil ou pire qu'avant ? Osez dire non, pour votre santé. L'autre découverte formidable, celle des télomères, ces manchons situés au bout des chromosomes, et qui nous donnent notre espérance de vie en bonne santé. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps. Ce qui les rallonge, qui joue sur notre espérance de vie, c'est justement l'absence de stress et le bonheur. Et ce qui le construit, le bonheur, c'est les relations aux autres. Si elles vous rendent malheureux ou angoissé, laissez tomber !