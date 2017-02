RECETTE - Pour la Saint-Valentin, voici comment préparer de délicieuses profiteroles sans gluten au chocolat. De tendres petits choux, garnies de glace vanille et recouverts de chocolat fondu. Un dessert raffiné qui a l’avantage de se préparer facilement, en grande partie à l’avance, pour profiter tranquillement de son dîner en amoureux…



par Clem sans gluten publié le 14/02/2017 à 10:50

L’avantage de cette recette est que les petits choux peuvent être préparé à l’avance, le matin pour le soir, par exemple...

La fécule de tapioca est naturellement sans gluten. Elle possède la particularité de lever à froid, ce qui en fait un ingrédient très utilisé en Amérique du Sud et en Asie dans la fabrication de pain, notamment au Brésil dans le Pao de Queijo. Elle est également la seule fécule qui apporte une belle couleur dorée aux recettes. Il faut cependant faire attention car en France le mot fécule est souvent également utilisé pour nommer les perles du japon, ces mini perles de tapioca que l’on utilise dans les entremets ou les soupes. La fécule de tapioca, comme toute les fécules, ressemble à du talc blanc. On en trouve facilement dans les magasins asiatique ou pour les personnes coeliaques, de la fécule certifiée sans gluten dans les magasins Bio ou sites internet.



Le chocolat noir est riche en magnésium, phosphore, fer, zinc et potassium, mais également en antioxydants, en flavonoïdes (aux effets cardio-protecteurs).



INGRÉDIENTS :

Recette pour 12 choux :



40 g de farine de riz demi-complet

35 g de fécule de tapioca

1 cuillère à café de sucre de canne blond en poudre

45 g de beurre doux, à température ambiante

1 pincée de sel fin

60 ml de lait

60 ml d’eau

2 œufs, à température ambiante.



1 plaquette de chocolat noir

1 pot de glace vanille sans gluten

Quelques amandes effilées grillées pour la décoration (optionnelle)



PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 205°C. Préparer une plaque de cuisson couverte d’une feuille de papier cuisson.



Mélanger ensemble, dans un bol, les ingrédients secs : la farine, la fécule et le sucre, garder de côté.

Dans une casserole, faire fondre le beurre, le lait, l’eau et le sel, porter jusqu’à ébullition, puis retirer du feu. Verser le mélange des farines d’un seul coup et remettre sur le feu (le plus doux possible) et commencer à remuer avec une cuillère en bois environ 3 bonnes minutes jusqu’à ce que la pâte se décolle des bords de la casserole. Au début la pâte semble grumeleuse, puis semble être une boule élastique, c’est normal, il faut persévérer d’un geste vive et régulier. C’est une vraie question d’huile de coude !

Retirer du feu à nouveau, et ajouter les œufs l’un après l’autre en attendant la bonne incorporation entre chaque addition. La pâte va se lisser au bout d’environ 2 minutes, penser encore à l’huile de coude…



Déposer la pâte dans une poche à pâtisserie. Pour former les petits cercles de pâte ronds, tenir la poche bien droite à la verticale. Lisser la petite pointe de la poche à pâtisserie avec un doigt humide.



Cuire 15mn à 205°C puis baisser la température à 175°C pendant encore 15 minutes. Laisser refroidir les choux devant la porte du four ouverte, afin que le changement de température ne les face pas dégonfler. Ensuite, déposer les petits choux sur une grille pour qu’ils refroidissent complètement.



Lorsque les petits choux ont refroidis, les couper en deux. Préparer la sauce au chocolat en le faisant simplement fondre au bain marie.

Au moment de servir, les garnir de glace vanille et décorer de chocolat fondu.

