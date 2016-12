Repérez les symptômes d'une bronchite chronique grâce Michel Cymes

Cette maladie respiratoire handicapante fait entre 15.000 et 20.000 victimes par an et concerne 3.5 millions de personnes.

par Michel Cymes publié le 23/12/2016 à 10:54

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En étant attentif à certains détails, on peut sentir venir une bronchite chronique. Avec cette maladie, plus on intervient tôt, mieux c'est. 90% des personnes qui souffrent de bronchite chronique sont des fumeurs, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour faire le rapprochement : si vous arrêtez de fumer, vous réduisez fortement les risques de tomber dans le panneaux de cette maladie handicapante qui peut conduire, si on ne réagit pas, à une insuffisance respiratoire grave.



Alors pour repérer les symptômes, la première chose à laquelle il faut être attentif c'est à la petite toux matinale. En général, on prend ça par-dessus la jambe, surtout si on est fumeur dans quel cas on se dit que c'est normal. Mais la toux d'un jour devient la toux de tous les jours. En général elle est grasse, parfois elle est accompagnée de crachats au moindre effort physique. Même un seul étage par l'escalier, vous êtes essoufflé. Et plus le temps passe, plus l'essoufflement s'installe jusqu'à devenir permanent, même au repos. Votre toux quotidienne va vite déboucher sur une forme d'essoufflement quasi-permanent, et l'étape suivante, c'est évidemment l'assistance respiratoire.



Au moindre doute, n'hésitez pas à faire mesurer votre souffle par votre médecin. Il sera vous dire où en est votre capacité respiratoire et sans doute vous conseillera-t-il, si vous fumez, d'arrêter illico. Ça ne réparera pas les liaisons qui affectent votre appareil respiratoire, mais ça permettra de stabiliser la maladie. En France, elle fait entre 15.000 et 20.000 victimes chaque année, oblige quelque 100.000 personnes à vivre sous assistance respiratoire et concerne 3.5 millions de personnes.