RECETTE - Les quelques grammes de café relève la saveur du chocolat noir, le sucre glace leur donne ce bel aspect de "cookies des neiges". Idéal pour les fêtes de fin d'année.

recette de cookies des neiges sans gluten

par Clem sans gluten publié le 14/12/2016 à 10:50

Cette recette sans gluten est facile à cuisiner et réalise de ravissants cookies des neiges, idéal pour servir avec le café, accompagner une glace et même à offrir.



Le chocolat noir, ingrédient principal de cette recette, est très présent dans cette recette et très riche en antioxydants, en magnésium, en phosphore, en fer, en zinc, en potassium et en flavoïdes aux effets cardio-protecteurs. Les farines sans gluten utilisées dans ces cookies sont neutres. La farine de riz est la plus courante des farines sans gluten, et la fécule de maïs apporte une texture fondante à la pâte. Il est donc possible de les substituer par un mix pâtisserie sans gluten, il faut alors vérifier si ce dernier contient déjà de la gomme xanthane ou non.



Les quelques grammes de café en poudre relève la saveur du chocolat. Si vous cuisinez pour des enfants qui n’apprécient pas la saveur de café, il est possible de le remplacer par une demi-cuillère à café de cannelle en poudre à ajouter aux ingrédients secs.

INGRÉDIENTS :

Recette pour environ 28 cookies des neiges



40 g de farine de riz

30 g de fécule de maïs

¼ de cuillère de gomme xanthane

1 cuillère à café de poudre à lever

1 pincée de sel fin

30 g de cacao noir en poudre

6 g de café instantané en poudre

110 g de sucre de canne blond en poudre

60 g de beurre

1 œuf

115 g de chocolat pâtissier en plaque, coupé en petits morceaux

1 cuillère à soupe de lait

50 g de sucre glace

PRÉPARATION :

Dans une casserole au bain-marie, faire fondre le chocolat noir. Garder de côté. Dans un grand bol, au dessus d’une passoire, tamiser ensemble les ingrédients secs : farine, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, sel et cacao noir en poudre. Battre au mixeur le beurre et le sucre de canne, jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



Ajouter l’œuf puis ajouter le chocolat fondu et battre encore pour que tout soit bien incorporé. Verser doucement le mélange des ingrédients secs et la cuillère de lait. La pâte sans gluten est alors épaisse. Déposer la pâte sur un film fraîcheur, l’emballer et la déposer au congélateur 45mn.



Faire chauffer le four à 175°C et préparer une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.



Déposer le sucre glace dans une assiette creuse. A l’aide d’une petite cuillère, prélever un peu de pâte et mouler une petite boule entre la paume des mains. Rouler les petites boules dans le sucre glace, on ne doit plus voir la pâte. Déposer les petits biscuits sur la plaque (environ 9 par plaque) et cuire 13 à 15mn, pas plus. Pendant la cuisson, les petits cookies se sont étalés, les craquelures apparaissent entre le sucre glace. Il faut les laisser reposer 5mn sur le papier cuisson, puis les déposer sur une grille pour qu’ils refroidissent.



Note : Il est important de tamiser tous les ingrédients secs ensemble car le cacao en poudre est plus lourd que les farines et fécules, donc sinon ils se mélangent mal.

