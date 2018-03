Programme, billetterie... : tout savoir sur le salon Go Healthy à Lyon

Crédit : Go Healthy

L'affiche du salon Go Healthy 2018

publié le 09/03/2018 à 14:00

Le développement des allergies alimentaires, des intolérances, et l’engouement des Français pour une alimentation “saine“, susceptible d’aller dans le sens de la bonne santé, de l’équilibre et du bien-être, est une tendance avérée.



Aujourd’hui, 10% des Français sont concernés par des problèmes d’allergies alimentaires et plusieurs millions de personnes sont contraintes de suivre des régimes d’éviction en raison de problèmes de santé aussi variées que les maladies auto-immunes, le diabète, les problèmes intestinaux, les problèmes dermatologiques, l’hyper-activité...

À ceux-là s’ajoutent les personnes qui s’interrogent sur leur alimentation par conviction éthique et souci environnemental, ainsi que les sportifs qui souhaitent améliorer leurs performances.

Démonstrations culinaires, dégustations, rencontres...

Le salon Go Healthy propose, en un week-end sur les bords de la Saône, des conférences, des ateliers, des cours de cuisine pour apprendre à préparer de délicieuses recettes sans, sans gluten, sans œufs, sans sucre, sans lait, 100% végétal...



Au programme, des démonstrations culinaires, dont certaines par des chefs étoilés, des dégustations, des rencontres avec les associations spécialisées et plein d’autres animations, dont nombreuses spécifiques pour les enfants. Attention : il faut absolument réserver sa place pour participer aux ateliers, conférences, cours de cuisine...



Sont présents 65 exposants dans les domaines de l’alimentations, des boissons, du textile, des cosmétiques, des compléments alimentaires, des livres, des ustensiles de cuisine, des services 2.0 (applications, sites web, etc…), des associations spécialisées, des professionnels de la santé.



Plein tarif journée : 3 euros. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte responsable).

Les billets s’achètent ici.



L'embarcadère : 13 bis quai Rambaud 69002 Lyon (à 8 minutes à pied de le gare Lyon-Perrache). Stationnement à proximité.

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten