"Plus de chance d'avoir des enfants en hiver", explique le docteur Saldmann

publié le 03/03/2018 à 07:55

Les spermatozoïdes d'hiver auraient des capacités insoupçonnés. "Ils sont formidables", explique le docteur Saldmann. "On vient de découvrir que l'hiver ils sont plus nombreux, plus mobiles et moins déformés".



Les scientifiques en sont encore à l'heure du constat, les raisons d'une telle amélioration restant encore floues. "Il y a des hypothèses. Les testicules sont situées en dehors du corps, dans les bourses. Et la température est plus basse, il y a un degré de moins. Si l'on met trop de chaleur ce n'est pas bon." Si cette supposition constitue une piste sérieuse, elle n'a pas encore été validée et rien ne prouve que la température soit le seul facteur.

Dans tous les cas, le constat étant fait, les couples cherchant à avoir des enfants bénéficient de plus de chance de réussite en hiver. Un facteur à ne pas négliger puisque la fertilité masculine est en baisse depuis de nombreuses années en raison de la pollution et de certaines modes vestimentaires qui serrent trop les testicules, le frottement provoquant un réchauffement néfaste.