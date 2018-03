Des médecins signent une tribune pour rappeler les dangers du vin

et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/03/2018 à 07:59

Plusieurs grands noms de la médecine signent ce lundi 5 mars une tribune dans Le Figaro, intitulée "Vu du foie, le vin c'est de l'alcool", pour rappeler que le vin est aussi dangereux que les autres alcools dits "forts". "Comme une grande majorité de Français, nous buvons du vin pour le plaisir. Mais il faut bien avoir en tête que l'alcool est le psychotrope le plus dangereux", insiste Michel Reynaud, addictologue, qui fait partie des signataires de la tribune.



"Nous avons voulu soutenir madame Buzyn, dont les propos dans une émission tardive avaient suscité une bronca jusqu'au plus haut niveau de l'État", poursuit Michel Reynaud. La ministre de la Santé avait déclaré sur France 2 qu'entre le vin et les autres alcools, il y avait "zéro différence du point de vue du foie. C’est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky".

Ces déclarations avaient déclenché le 21 février la publication d'une tribune des membres de l'académie du vin de France dans le Figaro Vox (Jean-Robert Pitte, Bernard Pivot, David Khayat...). "Cessez de diaboliser le vin, qui est une part de la civilisation française", lançaient les signataires.

Les professionnels de santé craignent une remise en cause de la loi Évin. Emmanuel Macron a déjà dit qu'il ne souhaitait en aucun cas un durcissement. "C'est insupportable. Il ne doit pas être seulement du côté de la production viticole française, il est aussi protecteur de la santé publique", rappelle Michel Reynaud.