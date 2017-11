Les Français consomment toujours beaucoup trop d'antibiotiques

et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/11/2017 à 09:39

Dans son Panorama 2017, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) tire la sonnette d'alarme et révèle que les Français consomment beaucoup trop d'antibiotiques. Sur ce point, au sein de l'organisation internationale, la France fait ainsi figure de mauvais élève puisque l'utilisation des antibiotiques y est supérieure de près de 50% à la moyenne des pays de l'OCDE. Parmi les pays membres de l'entité, seule la Grèce en consomme davantage.



Le danger, c'est l'apparition de nouvelles résistances dues à cette utilisation massive, répétée des antibiotiques. Les bactéries développent des systèmes de défense. Le médicament n'est plus efficace. C'est notamment le cas aujourd'hui pour certaines infections urinaires. Un enjeu de santé public majeur. Chaque année en France, 160.000 personnes développent des infections bactériennes multirésistantes aux antibiotiques. 12.5000 en meurent.

Les autorités de santé ont beau appeler régulièrement à une prise de conscience, un Français sur 3 n'a jamais entendu parler d'antibiorésistance et les effets des campagnes de sensibilisation semblent limitées dans le temps. Après le fameux slogan, "les antibiotiques, c'est pas automatique", lancé en 2002, la consommation avait chuté spectaculairement pour repartir de plus belle. Entre 2010 et 2015, les prescriptions ont augmenté de 5%.