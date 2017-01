Améliorez votre sommeil grâce à un réveil connecté !

Pour attaquer l'année du bon pied, le Club RTL vous propose de remporter le réveil connecté "Aura".

Le réveil connecté Withings "Aura - Smart Sleep System"

publié le 10/01/2017 à 14:25

Quoi de mieux que de commencer l'année en douceur ? Le Club RTL vous propose de vous lever tous les jours de bonne humeur grâce au réveil connecté "Aura-Smart Sleep System".



Si vous avez des problèmes de sommeil, le capteur fourni avec l'appareil vous aide en analysant les mouvements de votre corps, votre cycle respiratoire ainsi que votre fréquence cardiaque. Le réveil, quant à lui, vous propose des programmes "sons et lumières" pour faciliter votre endormissement et votre réveil. Grâce à l'application, vous pourrez par la suite visualiser vos cycles de sommeil et comparer vos nuits.



Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. L'un d'entre vous remportera un réveil connecté Withings "Aura". A vous de jouer !