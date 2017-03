publié le 10/03/2017 à 11:53

Grignoter intelligent, c'est mieux que grignoter n'importe quoi et n'importe comment. Mais ne pas grignoter du tout, c'est quand même pas mal ! Pour y parvenir, il faut prendre le temps de s'interroger sur les raisons qui nous poussent à grignoter. Elles sont identifiées depuis belle lurette : le stress, la fatigue, le besoin de réconfort et tout bêtement la faim.



Si vous avez faim dès 11 heures du matin et que vous vous jetez sur le premier paquet de chips venu, c'est peut-être parce que votre petit-déjeuner n'a pas été à la hauteur. Rappelons les principes de base d'un petit-déjeuner réussi. Il faut qu'il comprenne un minimum de glucides : le sucres lents, ça cale. Si vous optez pour des céréales complètes, ce sera parfait.

Ensuite, on grignote plus facilement quand on broie du noir. C'est d'ailleurs un phénomène qui touche plus particulièrement les femmes que les hommes. Quoi qu'il en soit, si quelque chose vous turlupine, si le moral est en berne, plutôt que de grignoter choisissez de vous changer les idées : allez faire un tour, offrez-vous une séance de cinéma, faites les magasins. Tout cela vous éloignera du réfrigérateur. Si vous êtes sujet au stress ou à la fatigue, vous devez vous interroger sur votre mode de vie, et notamment sur la qualité de votre sommeil.



Pour finir, voici deux astuces pour lutter contre le grignotage. Ce sont deux trucs qui fonctionnent et auxquels on ne pense pas assez. Le premier, c'est tout simplement de boire un verre d'eau, du thé ou une tisane. Tout cela atténue l'envie de grignoter. Souvent l'organisme n'en demande pas plus. L'autre truc consiste à se brosser les dents.